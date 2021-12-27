Quando posso e devo tomar a vacina contra a gripe?

Quais as reações adversas mais comuns?

O Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para todas as idades, a partir de 6 meses. Anteriormente, a vacina era indicada apenas para pessoas com maior probabilidade de desenvolver sintomas graves ou complicações, como idosos, gestantes, crianças até 5 anos e 11 meses e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares.

Ela protege contra diferentes grupos do vírus da gripe, incluindo o H1N1. No caso das vacinas administradas pelo SUS, protegem contra 3 tipos - Influenza A (H1N1) e (H3N2) e Influenza tipo B - e são conhecidas como trivalentes. Já o imunizante das clínicas privadas geralmente é tetravalente, protegendo também contra mais um tipo do vírus Influenza B. Em qualquer caso, a vacina não protege contra nenhuma cepa de coronavírus, incluindo o causador da infecção Covid-19.

A eficácia da vacina da gripe tem uma duração que pode variar entre 6 a 12 meses e, por isso, deve ser administrada todos os anos, especialmente durante o outono. Além disso, como os vírus da gripe sofrem rápidas mutações, a nova vacina serve para garantir que o corpo fique protegido contra os novos tipos que foram surgindo ao longo do ano.

Ela é contraindicada para pessoas com alergia ao ovo ou ao látex, assim como para pessoas que tiveram alguma reação alérgica grave a uma dose anterior da vacina. Em qualquer caso, sempre que existe dúvida sobre a vacinação, é recomendado consultar um médico.

Caso a pessoa já esteja gripada, é aconselhado esperar o desaparecimento dos sintomas antes de fazer a vacinação, para evitar que os sintomas naturais da gripe sejam confundidos com uma reação à vacina, por exemplo.

A vacina está disponível para as pessoas que ainda não foram imunizadas e de qualquer faixa etária a partir de seis meses idade. Para se vacinar, é só procurar uma unidade de saúde do município em que mora, levando o cartão de vacina, carteira de identidade, cartão nacional do SUS e CPF.

Não existe uma recomendação formal de revacinar neste momento. Quem deve se vacinar com a dose de influenza 2021 é quem ainda não foi imunizado.