O que é e quais os sintomas da "flurona", a dupla infecção de Covid e Influenza

O risco de infecção pela Covid-19, existente desde o início de 2020 no Brasil, juntou-se ao medo pela contaminação da Influenza, doença que atualmente causa uma epidemia no Espírito Santo. Apesar da circulação dos vírus, ainda não há no Estado a chamada "flurona", nome dado à coinfecção pela gripe e Covid, conforme informado pela Secretaria de Saúde.
A "flurona" acontece quando os dois testes dão positivo. A infecção simultânea foi registrada pela primeira vez em Israel, onde uma mulher grávida foi diagnosticada com gripe e coronavírus.
No entanto, especialistas apontam que por falta de informações e estudos científicos, não há garantia que uma pessoa com as duas infecções acumule mais sintomas que um indivíduo apenas com Covid-19, por exemplo. Assim, os sintomas podem ser confundidos, tornando ainda mais difícil a identificação das doenças sem que haja um teste.
Segundo o médico infectologista Carlos Urbano, por conta da ausência de análises, ainda não é possível dimensionar o risco da coinfecção para a saúde de uma pessoa.
"Ainda não há publicações científicas sobre a coinfecção de gripe e Covid. A coinfecção por dois ou mais vírus ao mesmo tempo é comum, mas ainda não sabemos o que a Covid-19 junto com a Influenza pode causar"
Segundo o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti Júnior, o risco para a saúde aumenta quando uma pessoa contrai duas infecções ao mesmo tempo. O professor e pesquisador explica que, na teoria, há um risco cumulativo ao juntar a Influenza com a Covid-19.
"A Influenza e a Covid-19 são duas doenças que podem evoluir para quadros graves. Mas os sintomas podem ser indistinguíveis", afirma.
DIFICULDADE NA DIFERENCIAÇÃO DE SINTOMAS
O infectologista Carlos Urbano ressalta que algumas pessoas que atualmente estão com a Covid-19 podem ter contraído também a Influenza. Ele lembra que não é uma rotina realizar os dois exames para identificar as doenças ao mesmo tempo, o que dificulta a diferenciação dos sintomas. A dor de garganta, por exemplo, pode estar presente tanto na gripe quanto na Covid.
"Não dá pra saber há diferença de sintomas entre as duas infecções. Não é possível saber se algum sintoma pode prevalecer em um quadro de coinfecção", diz.
Mesmo que seja difícil diferenciar sintomas da gripe dos sinais de Covid-19, as reações do organismo em cada uma das infecções são conhecidas. Veja os sintomas comuns da gripe e da Covid-19.
SINTOMAS DA GRIPE
- Coriza
- Tosse com catarro
- Dor no corpo
- Dor de garganta
- Febre
SINTOMAS DA COVID-19
- Febre
- Tosse
- Cansaço
- Perda de paladar ou olfato
- Dores de garganta
- Dor de cabeça
- Diarreia
CENÁRIO NO ESPÍRITO SANTO
O primeiro registro em Israel aconteceu nos últimos dias. O Ceará já divulgou que possui três casos confirmados da coinfecção no Estado, sendo dois bebês. Santa Catarina investiga possíveis infecções simultâneas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesa informou que até esta segunda-feira (3) não foi registrado nenhum caso de coinfecção de Influenza e Covid-19. Disse ainda que a testagem contra a gripe ocorre em grupo definido pelo Ministério da Saúde, como crianças menores de três anos e pacientes internados.
Em nota, a Sesa salientou que está realizando a compra de testes rápidos de Influenza para a melhora do fluxo assistencial de pacientes. Além disso, o Ministério da Saúde encaminhou ao Estado o Oseltamivir (Tamiflu) que é disponibilizado, por meio de prescrição médica, em hospitais públicos e privados, UPA’s, PA’s e Unidades de Saúde para imunossuprimidos, gestantes e idosos que apresentam síndromes gripais independente da confirmação ou não para Influenza.
A secretaria orienta que a população busque a vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A FLURONA
COMO ME PROTEGER CONTRA A FLURONA?
A "flurona" é o quadro identificado quando há infecção por Influenza e Covid-19 ao mesmo tempo. Estados do Brasil identificaram casos confirmados ou suspeitos. Não há registros no Espírito Santo.
Com a dificuldade de diferenciar os sintomas das duas infecções, os sinais dados pelo organismo quando há um quadro de "flurona" podem ser uma mistura da gripe com a Covid. Segundo especialistas, não há um sintoma que prevaleça ou que seja singular da coinfecção. Uma pessoa com as duas doenças pode ter febre, tosse, dor de garganta.
Até o momento, a "flurona" só pode ser identificada caso o paciente tenha testado positivo para as duas infecções. Só os testes podem garantir o quadro de coinfecção.
Diferente dos testes contra a Covid, que estão disponíveis para o público em geral, os testes para a gripe são priorizados para um grupo restrito. Não há disponibilização do teste em locais públicos.
Especialistas concordam que para fugir da "flurona" é preciso seguir a receita do combate à Covid-19: uso de máscaras de proteção, distanciamento social, higiene das mãos e vacinas, tanto contra o coronavírus quando contra a Influenza.
O que é e quais os sintomas da "flurona", a dupla infecção de Covid e Influenza