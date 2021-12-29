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Além de Vitória e Serra

Epidemia de gripe no ES: Cariacica também suspende consultas eletivas

A decisão se deu em virtude da epidemia de gripe e do aumento da demanda por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e nos Pronto Atendimentos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:12

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:12

Além dos anúncios de Vitória e Serra, Cariacica também informou sobre a suspensão de consultas médicas eletivas entre esta quarta-feira (29) e 14 de janeiro de 2022. A decisão se deu em virtude da epidemia de gripe e do aumento da demanda por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Pronto Atendimentos (PAs) do município.
Segundo informações divulgadas pela prefeitura, as equipes das 30 UBS entrarão em contato com os munícipes que estavam com consultas agendadas até o próximo dia 14 de janeiro e todas serão remarcadas.
A Secretaria de Saúde (Semus) destacou que é importante que a população continue mantendo os protocolos de prevenção contra a gripe e contra a Covid-19. “É fundamental que a população continue usando máscaras, higienizando as mãos com água e sabão e álcool 70% e praticando distanciamento social, evitando aglomerações”, frisou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara.
O atendimento nas UBS será mantido apenas para os seguintes casos:
  • Síndrome gripal leve;
  • Vacinação;
  • Exames laboratoriais;
  • Atendimentos a agravos de notificação compulsória;
  • Consultas de pré-natal;
  • Primeira consulta de recém-nascido;
  • Farmácia;
  • Realização de testes rápidos ofertados pelo município, inclusive os para detecção da Covid-19;
  • Consultas de hipertensão, diabetes e/ou que envolvam casos de violência;
  • Urgências odontológicas;
  • Demais atendimentos de casos agudos;
  • Consultas médicas quando se caracterizar necessária ao acesso às ações e serviços em que o atendimento se constitua como essencial à preservação da vida do usuário.
  • Estão mantidos os serviços prestados nos Prontos Atendimentos, Farmácia Central, Centro de Testagem, Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), Centro de Referência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (Crist) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

PRONTO ATENDIMENTO

Outra medida de enfrentamento à epidemia que já foi adotada, segundo o município, é o reforço das equipes médicas dos quatro PAs do município de Cariacica. No PA do Trevo de Alto Lage, que funciona 24 horas, são 18 médicos na escala diária, sendo 10 clínicos gerais e oito pediatras. Nos próximos dias também haverá reforço nos PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha.

VACINAÇÃO

A Semus reforçou, em nota, que é importante que toda a população se imunize contra a gripe e contra a Covid-19. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos) nas 18 unidades de saúde que possuem sala de vacina.
  • As vacinas estão disponíveis das 7h30 às 15h30, nas UBS de Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana.
  • Nas UBS de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari, o horário é estendido e vai das 7h30 às 18h30.
  • Até a próxima quinta-feira (30), haverá vacinação também no Supermercado Casagrande de Cruzeiro do Sul, das 8h30 às 16 horas.
  • Há ainda opção de agendar data, horário e local por meio do site vacinaeconfia.es.gov.br.

TESTAGEM

A Secretaria de Saúde informou que também disponibiliza em todas as 30 UBS o teste rápido de antígeno para detectar a Covid-19, realizado por meio de swab nasal. O teste é feito sem agendamento e o resultado sai em 20 minutos.
Qualquer pessoa com sintomas gripais como febre, dor de garganta, coriza ou tosse pode procurar o local e realizar o teste rápido. Pessoas sem sintomas ou que tenham tido contato com pessoas com Covid-19 ou suspeitas de estarem com a doença também podem fazer o teste.
Durante o feriado de Ano Novo, o Centro de Testagem de Itaquari abrirá normalmente. O funcionamento será nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, sexta a domingo, das 8h30 às 18 horas. Não é necessário fazer agendamento.
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