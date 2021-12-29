Cidade do ES cancela show da virada após festa de 5 dias na semana do Natal

Alemão do Forró tocou para cerca de 15 mil pessoas em festa Crédito: Reprodução/Instagram

O recuo vem em um momento em que o Estado passa por uma epidemia de gripe e tem casos da nova variante Ômicron, da Covid-19. Apesar da decisão sobre o ano-novo, a prefeitura realizou na semana de Natal, entre os dias 22 e 26 de dezembro, uma grande festa para comemorar o aniversário de 78 anos de emancipação política da cidade.

Imagens publicadas pelo próprio prefeito mostram uma grande aglomeração de pessoas no local, sendo que a organização estima que cerca de 50 mil pessoas passaram pela cidade durante o evento, que teve atrações locais e nacionais.

Enivaldo disse que a festa “devolveu a alegria à população”, abalada pela pandemia e a “perda de pessoas queridas”. A soma dos cachês dos artistas que se apresentaram, entre eles Amado Batista, Alemão do Forró e The Fevers, ultrapassou os R$ 500 mil. Zé Felipe, que iria cantar, alegou sintomas gripais e adiou o show. Ele deve retornar em uma nova data, a ser agendada, segundo a prefeitura.

“Se nada mais tivesse acontecido de bom, o simples fato de melhorar a condição psicológica da população já teria valido a pena. Nosso povo merecia esse momento de alegria e felicidade para começar o ano novo de ânimo renovado. O saldo é altamente positivo com excelente retorno financeiro ao município”, disse Enivaldo. O aniversário da cidade é comemorado em outubro, porém a administração municipal decidiu que neste ano a festa ocorreria em dezembro.

Em março deste ano, Barra de São Francisco foi o epicentro da variante Delta no Estado, registrando sobrecarga do sistema hospitalar. O município chegou a adotar o lockdown como medida para tentar conter o avanço da doença. Até o momento, 238 pessoas faleceram pela doença na cidade, que possui taxa de mortalidade pela Covid em 4,3%.

Nas redes sociais, moradores manifestaram indignação com a realização da festa por conta do histórico da doença no município e os riscos atuais da gripe e da Covid. "E todo mundo seguiu a risca os protocolos, até de máscara estão. Aguarde nova onda de Covid, o povo está brincando demais com o vírus", disse um internauta. Outro escreveu: "O resultado dessa aglomeração vai aparecer logo, logo". Vários comentários também elogiaram a organização e os shows dos artistas.

Os valores dos cachês publicados no Diário Oficial somaram um total de R$ 543,3 mil. Confira:

Alemão do Forró - R$ 60 mil

The Fevers - R$ 35 mil

Amado Batista - R$ 224 mil

Os Carreteiros - R$ 12 mil

Álvaro Nobre - R$ 25 mil

Izabela Carvalho - R$ 5 mil

Dhione Morais - R$ 5 mil

Banda Mavericks - R$ 1,5 mil

Banda Cia de Louvor - R$ 1,5 mil reais

Robertinho Chinelada - R$ 2 mil

Banda Skoppa - R$ 1,8 mil

Banda Bússola - R$ 2,2 mil

André Moura - R$ 1,8 mil

Banda Cantares - R$ 1,5 mil

Fabricio é Show - R$ 5 mil

A reportagem não encontrou os valores gastos com a estrutura da festa e com outras atrações como apresentação de manobras de moto, sorteio do carro, comemoração "Francisquense Ausente" e os gastos com as atrações musicais Israelle Candido e Cantata de Natal.

A Gazeta solicitou informações à Prefeitura de Barra de São Francisco, mas até o fechamento da matéria nenhuma resposta foi encaminhada.

SITUAÇÃO DA GRIPE E DA COVID-19 NO ES

A demanda por atendimento médico tem aumentado consideravelmente no Estado desde novembro. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, comentou que a Influenza pode ter um comportamento de longa duração . “Deve se prolongar por pelo menos 40 a 60 dias, podendo inclusive ter um recrudescimento dentro do ciclo sazonal a partir dos meses de março e abril, sendo este ainda um cenário incerto. Não há perspectiva de que se resolva nos próximos 14 dias”, disse em entrevista nesta terça-feira (28).

ESTADO ORIENTA QUE FESTAS DE FIM DE ANO EXIAJM PASSAPORTE DA VACINA

Uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicada no dia 1º de dezembro, orienta que sejam priorizados eventos em formatos que possibilitem o controle de acesso apenas de pessoas vacinadas. A exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acessar esses eventos tem se mostrado a medida mais eficiente para diminuir os riscos de propagação do vírus durante essas atividades.

Quando não é possível ter o controle de acesso, as prefeituras municipais possuem autonomia para deliberação, mas há recomendação de que avaliem os critérios epidemiológicos de cobertura vacinal e de capacidade operacional.

Arquivos & Anexos Nota técnica Sesa Orientações para as festas de fim de ano Tamanho do arquivo: 166kb Baixar

A nota também sugere que, para a realização de festas, a cidade tenha 80% da população com o esquema vacinal primário, 90% da população de 12 a 17 anos vacinados com a primeira dose e 90% da população idosa apta vacinados com a dose de reforço. O município deve fazer uma avaliação da origem do público.