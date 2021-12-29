Epidemia de gripe: depois de Vitória, Serra suspende consultas eletivas

A Saúde da Serra ressaltou, em nota, que optou pela suspensão das consultas eletivas para distribuir a demanda de pacientes com síndrome gripal que chegam às três Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) do município. "Desde meados de dezembro, momento em que foi notado um aumento significativo de pessoas com suspeita de Influenza, a Secretaria de Saúde tem ampliado o quantitativo de médicos nas UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, como em algumas Unidades Regionais de Saúde, que também estão com horários de atendimento estendido", informou.

Com a portaria, o município explica que, também até 15 de janeiro de 2022, os casos de síndrome gripal seguirão com reforço de mais médicos na Unidade Regional de Novo Horizonte, que estará aberta, de segunda a sexta, exceto nos feriados, até as 19h. As Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe e Serra Dourada seguem funcionando até 21h. Feu Rosa, que já atende até 21h, também continuará com reforço médico.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

As Unidades Básicas de Saúde ficam abertas de segunda a sexta, exceto em feriados, das 7h às 17h;

As equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem das 7h às 19h;

O atendimento na Unidade Regional de Saúde de Boa Vista acontece das 7h às 17h;

Na Unidade Regional de Saúde de Serra Sede, o serviço é das 7h às 19h;

E QUEM JÁ TINHA AGENDADO?

A Secretaria de Saúde da Serra acrescentou que serão reagendadas as consultas eletivas dos pacientes que tiveram seus atendimentos e agendamentos de consultas eletivas suspensos durante a vigência da portaria.

Apesar da suspensão de consultas, o município destacou que serão mantidos os atendimentos como:

pacientes com quadro respiratório agudo;

hipertensos descompensados;

portadores de diabetes descompensados;

portadores de HIV/AIDS;

portadores de doenças autoimunes;

tratamento de sífilis;

em tratamento contra a tuberculose;

em tratamento contra a hanseníase;

primeira consulta de puericultura;

criança com quadro infeccioso ou situação de risco;

consulta de exame pré-natal;

triagem de neonatal (Teste do Pezinho);

testagem de IST em gestante;

curativos;

preventivos;

vacinação;

laboratórios de análises clínicas;

atendimentos de saúde mental;

pequenas cirurgias e renovação de receitas de uso contínuo.

SUSPENSÃO TAMBÉM EM CARIACICA

Além de Vitória e Serra, Cariacica anunciou que, em virtude da epidemia de gripe e do aumento da demanda por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Pronto Atendimentos (PAs) do município, a prefeitura suspenderá, a partir desta quarta-feira (29), as consultas eletivas nas 30 UBS do munícipio. As equipes irão entrar em contato com os munícipes que estavam com consultas agendadas até o próximo dia 14 de janeiro. Todas as consultas serão remarcadas.

O atendimento nas UBS será mantido apenas para os seguintes casos:

Síndrome gripal leve;

Vacinação;

Exames laboratoriais;

Atendimentos a agravos de notificação compulsória;

Consultas de pré-natal;

Primeira consulta de recém-nascido;

Farmácia;

Realização de testes rápidos ofertados pelo município, inclusive os para detecção da Covid-19;

Consultas de hipertensão, diabetes e/ou que envolvam casos de violência;

Urgências odontológicas;

Demais atendimentos de casos agudos;

Consultas médicas quando se caracterizar necessária ao acesso às ações e serviços em que o atendimento se constitua como essencial à preservação da vida do usuário.

Estão mantidos os serviços prestados nos Prontos Atendimentos, Farmácia Central, Centro de Testagem, Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), Centro de Referência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (Crist) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).