Com demanda alta, Vitória suspende consultas eletivas nas unidades de saúde

Todas as consultas na Capital estão suspensas entre quarta e sexta-feira em Vitória

Em virtude do aumento expressivo de pacientes com sintomas respiratórios, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) decidiu suspender as consultas médicas eletivas nas Unidades Básicas de Saúde, nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (31). Serão mantidos somente os atendimentos para gestantes em pré-natal.