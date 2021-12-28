Com demanda alta, Vitória suspende consultas eletivas nas unidades de saúde

Em virtude do aumento expressivo de pacientes com sintomas respiratórios, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) decidiu suspender as consultas médicas eletivas nas Unidades Básicas de Saúde, nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (31). Serão mantidos somente os atendimentos para gestantes em pré-natal.
Devido à epidemia de gripe e pandemia de Covid-19, as Unidades de Saúde vão concentrar os trabalhados nos atendimentos aos pacientes com sintomas respiratórios. Para dúvidas ou informações sobre os serviços da Prefeitura, ligue 156 ou use o serviço on-line.