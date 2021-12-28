Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Com demanda alta, Vitória suspende consultas eletivas nas unidades de saúde

As suspensões ocorrem nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (31). Serão mantidos somente os atendimentos para gestantes em pré-natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2021 às 13:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 13:03

Médico atende criança: déficit de vagas para consultas com neuropediatra não para de crescer no ES
Todas as consultas na Capital estão suspensas entre quarta e sexta-feira em Vitória Crédito: Arquivo
Em virtude do aumento expressivo de pacientes com sintomas respiratórios, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) decidiu suspender as consultas médicas eletivas nas Unidades Básicas de Saúde, nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (31). Serão mantidos somente os atendimentos para gestantes em pré-natal.
Devido à epidemia de gripe e pandemia de Covid-19, as Unidades de Saúde vão concentrar os trabalhados nos atendimentos aos pacientes com sintomas respiratórios. Para dúvidas ou informações sobre os serviços da Prefeitura, ligue 156 ou use o serviço on-line.

Veja Também

Com postos de saúde cheios, Vitória suspende ponto facultativo na sexta (31)

Após alta procura, unidades de saúde terão horário ampliado em Vitória

PA registra recorde de procura por atendimentos em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados