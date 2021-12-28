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Epidemia de gripe

Com postos de saúde cheios, Vitória suspende ponto facultativo na sexta (31)

O aumento significativo de pessoas nas unidades de saúde da Capital fez com que a administração revertesse a decisão. Intenção é oferecer um atendimento mais robusto à população

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2021 às 12:19
Atendimento precário no PA da Praia do Suá, em Vitória, no Natal 2021
O PA da Praia do Suá foi um dos que tiveram grande aumento na procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta
Devido à alta procura por atendimento nos postos de saúde, principalmente pela epidemia de gripe e diante da transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, a Ômicron, a Prefeitura de Vitória suspendeu o ponto facultativo programado para a próxima sexta-feira (31).
Dessa forma, todas as unidades de saúde do município e todos os setores administrativos das repartições municipais funcionarão normalmente.

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A medida foi adotada para otimizar o fluxo de atendimentos de pessoas com sintomas gripais na rede municipal de saúde e em virtude do aumento da procura nos dois pronto atendimentos de Vitória. 
Nesta segunda (27), no PA de São Pedro, das 6h30 até as 19h, foram realizados 537 atendimentos. Já na Praia do Suá, das 6h30 até as 19h, foram realizados 410 atendimentos.

SINTOMAS

Quem apresentar sintomas gripais (febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça) deve procurar uma unidade de saúde. Somente os casos mais graves devem buscar atendimento no pronto atendimento.
No PA, os pacientes são atendidos de acordo com a gravidade do caso, e não por ordem de chegada, de acordo com o protocolo de Manchester - triagem de classificação de risco, na qual a gravidade dos casos é determinada por cores.

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