Com postos de saúde cheios, Vitória suspende ponto facultativo na sexta (31)

O PA da Praia do Suá foi um dos que tiveram grande aumento na procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

Devido à alta procura por atendimento nos postos de saúde , principalmente pela epidemia de gripe e diante da transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, a Ômicron, a Prefeitura de Vitória suspendeu o ponto facultativo programado para a próxima sexta-feira (31).

Dessa forma, todas as unidades de saúde do município e todos os setores administrativos das repartições municipais funcionarão normalmente.

A medida foi adotada para otimizar o fluxo de atendimentos de pessoas com sintomas gripais na rede municipal de saúde e em virtude do aumento da procura nos dois pronto atendimentos de Vitória.

Nesta segunda (27), no PA de São Pedro, das 6h30 até as 19h, foram realizados 537 atendimentos. Já na Praia do Suá, das 6h30 até as 19h, foram realizados 410 atendimentos.

SINTOMAS

Quem apresentar sintomas gripais (febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça) deve procurar uma unidade de saúde. Somente os casos mais graves devem buscar atendimento no pronto atendimento.