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Epidemia de gripe

Após alta procura, unidades de saúde terão horário ampliado em Vitória

A Capital registrou recorde de procura por atendimentos de pessoas com sintomas de síndrome respiratória em PA no último domingo (26)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 dez 2021 às 12:48

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 12:48

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27), que as unidades de saúde da Capital vão funcionar até mais tarde e também aos fins de semana. A mudança se dá em um momento que o sistema de saúde do município registra alta procura de pessoas com síndrome respiratória. Os prontos atendimentos já funcionam 24h e a prefeitura estuda agora ampliar os horários das unidades de saúde.
Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mostram a pressão sobre os prontos atendimentos da cidade. O de São Pedro, por exemplo, realizou 389 atendimentos somente no domingo (26). Na semana passada, o total de pessoas atendidas foi de 730. Como comparação, os índices superam a média de 400 pessoas atendidas por semana em abril de 2021, durante o agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista à CBN Vitória Crédito: Patrícia Vallim/CBN Vitória
Pazolini ressaltou que a alta procura dos munícipes leva a prefeitura a adotar essa medida de ampliação dos horários. A mudança visa reduzir o tempo de espera e distribuir o fluxo ao longo da semana. Segundo o chefe do executivo municipal, o anúncio oficial com a decisão será feito nos próximos dias. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Semus para saber mais detalhes da afirmação do prefeito. A pasta explicou que, atualmente, os PAs já funcionam 24 horas e que algumas unidades de saúde ficam abertas até as 17h e/ou 21h. A Semus ressaltou que está fechando o estudo e divulgará, em breve, os novos horários das unidades. 

EPIDEMIA DE GRIPE

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Espírito Santo passa por uma epidemia de gripe. Algumas cidades capixabas chegaram a registrar crescimento de até 80% na demanda de pacientes com sintomas gripais. Em diferentes regiões, há registros de postos de saúde lotados com pacientes se queixando de febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.

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