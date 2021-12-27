Após alta procura, unidades de saúde terão horário ampliado em Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27), que as unidades de saúde da Capital vão funcionar até mais tarde e também aos fins de semana. A mudança se dá em um momento que o sistema de saúde do município registra alta procura de pessoas com síndrome respiratória. Os prontos atendimentos já funcionam 24h e a prefeitura estuda agora ampliar os horários das unidades de saúde.
Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mostram a pressão sobre os prontos atendimentos da cidade. O de São Pedro, por exemplo, realizou 389 atendimentos somente no domingo (26). Na semana passada, o total de pessoas atendidas foi de 730. Como comparação, os índices superam a média de 400 pessoas atendidas por semana em abril de 2021, durante o agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado.
Pazolini ressaltou que a alta procura dos munícipes leva a prefeitura a adotar essa medida de ampliação dos horários. A mudança visa reduzir o tempo de espera e distribuir o fluxo ao longo da semana. Segundo o chefe do executivo municipal, o anúncio oficial com a decisão será feito nos próximos dias.
A reportagem de A Gazeta procurou a Semus para saber mais detalhes da afirmação do prefeito. A pasta explicou que, atualmente, os PAs já funcionam 24 horas e que algumas unidades de saúde ficam abertas até as 17h e/ou 21h. A Semus ressaltou que está fechando o estudo e divulgará, em breve, os novos horários das unidades.
EPIDEMIA DE GRIPE
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Espírito Santo passa por uma epidemia de gripe. Algumas cidades capixabas chegaram a registrar crescimento de até 80% na demanda de pacientes com sintomas gripais. Em diferentes regiões, há registros de postos de saúde lotados com pacientes se queixando de febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.