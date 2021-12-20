Epidemia de gripe faz busca por atendimento crescer até 80% em cidades do ES

Em Vila Velha , a prefeitura informou que, “desde o fim de semana do dia 17/12 observa-se um aumento expressivo na procura dos serviços de Pronto Atendimento, acarretando sobrecarga nos serviços. Deste aumento, observa-se que a maioria dos pacientes apresentam síndrome gripal.”

Your browser does not support the audio element. Gripe faz busca por atendimento crescer até 80% em cidades do ES

O município esclareceu ainda que há uma estabilidade na procura, mas que esta é acima da normalidade para o período, e que os dois serviços de Pronto Atendimento, na Glória e em Cobilândia, e as 21 unidades de saúde de Vila Velha estão preparadas para o atendimento das síndromes gripais.

Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Em Guarapari , cidade vizinha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há registro de surto de gripe, nem houve aumento da demanda por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o tempo de espera é de 15 a 20 minutos.

“A vacina da gripe está disponível em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina, das 07h30 às 15h. Qualquer pessoa com idade superior a seis meses deve ser vacinada contra a Influenza.”

Na Serra , por outro lado, foi percebido um um aumento de cerca de 60% no número de atendimentos a pacientes com síndrome gripal nas UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede. Diante dessa situação de emergência, a Secretaria da Saúde da cidade reforçou o atendimento aos pacientes no município.

Até o final de dezembro, na unidade de Novo Horizonte, os atendimentos para os casos de síndrome gripal serão reforçados, com mais médicos atuando na unidade, segundo informou a prefeitura. A unidade já funciona em horário estendido, até as 19 horas.

Além disso, nesta segunda-feira (21), as unidades de saúde de Jacaraípe e Serra Dourada funcionarão até as 21 horas, com mais médicos. Feu Rosa também recebeu reforço médico em função da epidemia de gripe.

“Vale a pena ressaltar que, nesta semana, a vacinação contra a Influenza, por livre demanda, vai acontecer até dia 23, nas unidades de saúde e nos shoppings Laranjeiras e Montserrat, em Colina de Laranjeiras, onde há ação de vacinação extramuros. A Secretaria de Saúde da Serra recomenda aos moradores que confiram, na unidade de saúde mais próxima da casa deles, se estão fazendo e vacina contra a gripe e os horários das salas de imunização.”

Nesta segunda (20), a Secretaria de Saúde informou que o município mantém o alerta para o aumento de casos de influenza. “Até o momento não houve redução no atendimento. A secretaria recomenda que a população mantenha os protocolos para que não haja uma sobrecarga nos serviços de atendimento das unidades de saúde, UPA e PA.”

Do dia 25/11 até o dia 17/12 foram vacinadas mais de 3 mil pessoas com a vacina contra gripe, um número positivo diante do atual cenário vivenciado de casos gripais. "A adesão da população está além do esperado. A secretaria vem realizando vacinação extra muro toda terça-feira no Shopping Oriundi das 16h às 20h, além das unidades que mantém o atendimento de 8h às 15h30."

Em Cachoeiro de Itapemirim , na Região Sul, a Secretaria de Saúde apontou que o surto de Influenza elevou consideravelmente a procura pelas UPAs e no Pronto Atendimento Paulo Gomes. “Nossa demanda aumentou cerca de 80% dos usuários com sintomas gripais.”

No dia 22/12, a Prefeitura de Vitória informou que o aumento da procura pelos serviços de saúde por conta da gripe no Pronto Atendimento de São Pedro foi de 71% e no PA da Praia do Suá foi de 41% e que mantêm escalas reforçadas para atender à demanda. "Temos 25 pacientes internados aguardando transferência para hospitais e temos observado aumento de sintomáticos, mas com sintomas leves e sem sinal de maior gravidade", afirmou a secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen.

A Secretaria de Saúde de Colatina também apontou que houve um aumento considerável na procura pelas unidades de saúde e disse que reforçou o atendimento aos pacientes no município. Segundo a prefeitura, há vacinas contra a gripe em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina e também no ponto de vacinação contra a Covid-19, no Terminal de ônibus em frente a Prefeitura de Colatina, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16 horas.

Já em Cariacica, o aumento de casos de síndromes gripais ocasionou também o aumento da demanda por vacinação. Os munícipes poderão se imunizar sem agendamento até as 16 horas do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A vacinação acontece no Supermercado Casagrande de Campo Grande nesta semana, das 8h30 às 16 horas, até esta sexta-feira (24).

A reportagem também procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a prefeitura de Linhares. Assim que houver uma resposta, o texto será atualizado.

EPIDEMIA NO ESPÍRITO SANTO

secretaria de Saúde do Espírito Santo já afirmou que o Estado passa por uma epidemia de gripe. Há registros, em diferentes regiões, de postos de saúde lotados de pacientes com sintomas gripais: febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.

O vírus da influenza pode causar também a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em que o paciente evolui para um estado mais grave e pode até morrer.