Epidemia de gripe: hospital de Aracruz está com 100% dos leitos ocupados

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Estado, decretou situação de alerta para a Síndrome Gripal neste sábado (18) devido ao aumento de casos nas últimas semanas. O Hospital São Camilo, o único da cidade, informou que está com 100% dos leitos de UTI e enfermaria ocupados por pacientes com o vírus.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre o início de novembro e o dia 15 de dezembro, Aracruz saiu de um caso de influenza para 2.093 pessoas infectadas. No dia 14 deste mês houve o pico de casos confirmados em um único dia: 259.
Na Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA), por exemplo, de 10 a 14 de novembro, eram abertas em média, 438 fichas de atendimentos durante um plantão de 24 horas. No dia 13 de dezembro, foram 645 fichas.
O município informou ainda que 87% dos atendimentos de clínica médica foram para pessoas com sintomas de gripe, o que fez aumentar o tempo de espera para as demais doenças.
A secretária de Saúde do município, Rosiane Scarpatt, orienta a população sobre os cuidados necessários para não se contaminar. “Nossa recomendação é que as pessoas evitem exposição desnecessária e sem proteção. Vamos continuar mantendo as medidas restritivas na cidade e estamos monitorando de perto os dados epidemiológicos de Aracruz”, afirmou.
EPIDEMIA NO ESPÍRITO SANTO
A secretaria de Saúde do Espírito Santo já afirmou que o Estado passa por uma epidemia de gripe. Há registros, em diferentes regiões, de postos de saúde lotados de pacientes com sintomas gripais: febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.
O vírus da influenza pode causar também a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em que o paciente evolui para um estado mais grave e pode até morrer.