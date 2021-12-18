Epidemia de gripe: hospital de Aracruz está com 100% dos leitos ocupados

A Prefeitura de Aracruz , no Norte do Estado , decretou situação de alerta para a Síndrome Gripal neste sábado (18) devido ao aumento de casos nas últimas semanas. O Hospital São Camilo, o único da cidade, informou que está com 100% dos leitos de UTI e enfermaria ocupados por pacientes com o vírus.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre o início de novembro e o dia 15 de dezembro, Aracruz saiu de um caso de influenza para 2.093 pessoas infectadas. No dia 14 deste mês houve o pico de casos confirmados em um único dia: 259.

Na Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA), por exemplo, de 10 a 14 de novembro, eram abertas em média, 438 fichas de atendimentos durante um plantão de 24 horas. No dia 13 de dezembro, foram 645 fichas.

Hospital São Camilo, em Aracruz, está com todos os leitos ocupados Crédito: Divulgação

O município informou ainda que 87% dos atendimentos de clínica médica foram para pessoas com sintomas de gripe, o que fez aumentar o tempo de espera para as demais doenças.



A secretária de Saúde do município, Rosiane Scarpatt, orienta a população sobre os cuidados necessários para não se contaminar. “Nossa recomendação é que as pessoas evitem exposição desnecessária e sem proteção. Vamos continuar mantendo as medidas restritivas na cidade e estamos monitorando de perto os dados epidemiológicos de Aracruz”, afirmou.

EPIDEMIA NO ESPÍRITO SANTO

secretaria de Saúde do Espírito Santo já afirmou que o Estado passa por uma epidemia de gripe. Há registros, em diferentes regiões, de postos de saúde lotados de pacientes com sintomas gripais: febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.