Epidemia de gripe no ES: saiba como prevenir a doença

Tenha uma dieta balanceada e pratique exercícios

A máscara, o distanciamento e o uso do álcool 70% viraram acessório obrigatório na pandemia de Covid-19, e são importantes aliados também para evitar outras doenças respiratórias, como gripes e resfriados.

Para não pegar uma gripe ou mesmo não transmitir o vírus para outras pessoas, é ideal evitar ambientes fechados ou com ventilação artificial, como ar-condicionado e ventilador. O ambiente aberto e bem ventilado naturalmente evita que os ocupantes fiquem respirando o mesmo ar, o que diminui a propagação da gripe.

Lavar as mãos é uma atitude simples e eficiente na prevenção da gripe. Sempre que chegar a um local, seja em casa ou no trabalho, lave as mãos. Isso também evita, caso você esteja gripado, contaminar outras pessoas.

Copos, talheres, canetas, smartphones entre outros itens pessoais não devem ser compartilhados, na medida do possível. Se isso ocorrer ou você deixar seus objetos pessoais sobre uma superfície compartilhada, faça a higienização deles.

O contágio da gripe ocorre quando o vírus entra em contato com as nossas mucosas, como olhos, nariz e boca. Por isso, especialmente quando estamos na rua ou em um ambiente compartilhado, o ideal é evitar levar as mãos a essas partes do corpo. Caso isso seja necessário, lembre-se de lavar as mãos antes e depois.