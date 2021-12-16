Epidemia de gripe no ES: saiba como prevenir a doença

As unidades de pronto atendimento dos municípios do Espírito Santo e até de hospitais privados estão lotadas de pacientes com sintomas gripais. Nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Espírito Santo já dá sinais de atravessar uma epidemia de gripe. Diante desse cenário, é importante saber se prevenir contra mais esse vírus, que também pode ter consequências sérias, principalmente para grupos mais vulneráveis.
A importância da prevenção da gripe está no combate às suas complicações, já que ela pode evoluir para uma pneumonia, com consequências fatais. A população mais exposta a esse risco são idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares. O jeito mais eficaz de evitar pegar a doença é a vacinação, promovida em campanhas anualmente.
Porém, há outras ações que contribuem para evitar que a população fique doente. Segundo especialistas, nossos hábitos e cuidados de rotina fazem toda diferença, e já se mostraram eficientes na pandemia da Covid-19.
MITOS SOBRE A GRIPE
Tão importante quanto tomar as medidas que comprovadamente previnem a gripe, é desfazer os mitos sobre o vírus. O primeiro deles é o de que ele pode ser transmitido pela vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, isso não é possível. A vacina contra a gripe é feita com o vírus inativado. Portanto, é 100% segura e não é capaz de provocar a doença nas pessoas vacinadas.
Outro mito é o de que as pessoas que tomaram a vacina uma vez ficam imunizadas para sempre. Além da alta mutabilidade do vírus da gripe, que faz com que a vacina seja atualizada anualmente para conter novas variantes, a força da resposta imune proporcionada pela vacina cai depois de 12 meses.
CONFIRA SEIS DICAS PARA PREVENIR A GRIPE
Tenha uma dieta balanceada e pratique exercícios
A máscara, o distanciamento e o uso do álcool 70% viraram acessório obrigatório na pandemia de Covid-19, e são importantes aliados também para evitar outras doenças respiratórias, como gripes e resfriados.
Para não pegar uma gripe ou mesmo não transmitir o vírus para outras pessoas, é ideal evitar ambientes fechados ou com ventilação artificial, como ar-condicionado e ventilador. O ambiente aberto e bem ventilado naturalmente evita que os ocupantes fiquem respirando o mesmo ar, o que diminui a propagação da gripe.
Lavar as mãos é uma atitude simples e eficiente na prevenção da gripe. Sempre que chegar a um local, seja em casa ou no trabalho, lave as mãos. Isso também evita, caso você esteja gripado, contaminar outras pessoas.
Copos, talheres, canetas, smartphones entre outros itens pessoais não devem ser compartilhados, na medida do possível. Se isso ocorrer ou você deixar seus objetos pessoais sobre uma superfície compartilhada, faça a higienização deles.
O contágio da gripe ocorre quando o vírus entra em contato com as nossas mucosas, como olhos, nariz e boca. Por isso, especialmente quando estamos na rua ou em um ambiente compartilhado, o ideal é evitar levar as mãos a essas partes do corpo. Caso isso seja necessário, lembre-se de lavar as mãos antes e depois.
Uma dieta balanceada e nutritiva é uma boa forma de evitar as consequências negativas da gripe, já que ela fortalece o organismo e a imunidade, assim como a prática de atividades físicas.