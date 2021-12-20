Epidemia de gripe no ES é alerta para cuidados neste fim de ano

No Espírito Santo, ainda não havia a confirmação de casos da cepa até a última sexta-feira (17), com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda aguardando os resultados das amostras enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Contudo, a situação no Estado já é considerada epidêmica.

A Influenza não é inofensiva: causa a morte de 300 a 600 mil pessoas por ano e pode ser grave na população mais vulnerável, como crianças menores de dois anos, puérperas, pessoas com problemas respiratórios, imunossuprimidos e idosos. Na presença dessas pessoas, médicos infectologistas recomendam que máscaras sejam adotadas e que os participantes de reuniões de fim de ano estejam com a vacinação completa (gripe e Covid-19), incluindo o reforço, quando for o caso. E pessoas com sintomas gripais não devem comparecer aos encontros de fim de ano.