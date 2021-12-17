ES vive o momento de maior controle da pandemia. Saiba por quê

O Espírito Santo registra tendência de redução de casos confirmados de Covid-19
desde o mês de setembro de 2021. E nos últimos sete dias, o Estado registrou a menor média móvel diária de óbitos pelo coronavírus desde o início da pandemia: 3,21 mortes nos últimos 14 dias.
Segundo Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves
, essas são evidências científicas que comprovam que estamos vivendo o momento de maior controle da pandemia. “Outro indicador que reforça isso é a quantidade de municípios que não registram óbitos por Covid há mais de duas semanas”, destaca o diretor do IJSN.
Até o dia 16 de dezembro, 61 municípios não registraram mortes pela doença nos últimos 14 dias. Nessa lista, Mucurici se destaca com 254 dias sem registrar óbitos pela pandemia.
Os números são promissores também em outras cidades do ES. Dez municípios estão há mais de 100 dias sem óbitos: Ponto Belo
(176 dias), Vila Valério (167), Itaguaçu (141), Águia Branca (140), São Roque do Canaã (129), Governador Lindenberg (114), Brejetuba (110), Itarana (108), Bom Jesus do Norte (106) e Dores do Rio Preto (101 dias).
Lira atribui o bom desempenho à gestão de risco da pandemia coordenada pelo governo do Estado e, especialmente, pelo ritmo e pela dinâmica da vacinação
que vem se expandindo em todo o território capixaba de forma integrada.
Vacinas salvam vidas. Alguma dúvida?