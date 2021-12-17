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Leonel Ximenes

ES vive o momento de maior controle da pandemia. Saiba por quê

Pela primeira vez, Estado tem mais de 60 municípios com mais de 14 dias sem óbitos por Covid

Públicado em 

17 dez 2021 às 14:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo registra tendência de redução de casos confirmados de Covid-19 desde o mês de setembro de 2021. E nos últimos sete dias, o Estado registrou a menor média móvel diária de óbitos pelo coronavírus desde o início da pandemia: 3,21 mortes nos últimos 14 dias.
Segundo Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, essas são evidências científicas que comprovam que estamos vivendo o momento de maior controle da pandemia. “Outro indicador que reforça isso é a quantidade de municípios que não registram óbitos por Covid há mais de duas semanas”, destaca o diretor do IJSN.
Até o dia 16 de dezembro, 61 municípios não registraram mortes pela doença nos últimos 14 dias. Nessa lista, Mucurici se destaca com 254 dias sem registrar óbitos pela pandemia.
Os números são promissores também em outras cidades do ES. Dez municípios estão há mais de 100 dias sem óbitos: Ponto Belo (176 dias), Vila Valério (167), Itaguaçu (141), Águia Branca (140), São Roque do Canaã (129), Governador Lindenberg (114), Brejetuba (110), Itarana (108), Bom Jesus do Norte (106) e Dores do Rio Preto (101 dias).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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