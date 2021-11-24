Na pandemia, cidades avançaram 10 anos em tecnologia, diz especialista

Cada vez mais temos a disponibilidade de geração de dados. Quando falamos em tecnologia, a gente está falando no desenvolvimento de sensores, de aplicativos e tudo isso está gerando dados. Então a oportunidade que hoje a gestão pública tem de obter um dado e tomar decisões melhores é muito maior. Sensores estão com um custo mais baixo e acessível. Temos aplicativos que são gratuitos e que disponibilizam a informação diretamente para a prefeitura, sem custos. Existe um mundo de oportunidades para a gestão pública, mas é claro que também existem barreiras. Barreiras de absorção dessa tecnologia e inovação, em termos de compras públicas, a preparação da gestão pública para esse momento tecnológico, em termos de cultura mesmo. De pensar e resolver problemas de formas diferentes do que a gente resolvia antes. Da transformação digital de como aplicar isso na vida real, nas cidades, então como transformar os serviços hoje que estão disponíveis digitais, mas não só digitais, eles também serem revisados, não adianta só eles digitalizarem um processo, mas também entenderem como melhorar esse processo. Como a gente pode atender melhor esse cidadão, é todo um processo de transformação digital que a gente tem que passar, mas que foi bastante incentivado pela questão da pandemia. A gente conseguiu acabar com algumas barreiras que existiam nessa questão de digitalização, viu como era importante, já se sabia mas agora intensificou ainda mais. O que não estava digitalizado parou no momento de pandemia, o que estava digitalizado continuou funcionando. Então o quanto importante é a gente ter essa movimentação, mas sempre visando o foco principal, que a gente reforça que não é a digitalização, a tecnologia, mas sim como eu posso resolver um problema de maneira mais eficiente ou atender aquele cidadão de maneira melhor do que eu fazia no passado.