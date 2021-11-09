Vitória Summit 2021 reúne lideranças políticas e empresariais para debater o futuro do país

Vitória Summit 2021 será realizado entre os dias 24 e 26 de novembro Crédito: Reprodução

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país e a possibilidade real de a sociedade voltar a experimentar a sensação de normalidade, ainda que com regras de contenção da pandemia, o que podemos esperar do Brasil – e, especificamente, do Espírito Santo -, em 2022? Essa é uma das questões que vão nortear a edição 2021 do Vitória Summit – Encontro de Líderes, que a Rede Gazeta promove entre os dias 24 e 26 de novembro, em Vitória.

O evento, que este ano acontece de forma híbrida no Hotel Senac Ilha do Boi, vai trazer um olhar para o futuro próximo da política e da economia do país. Toda a programação presencial seguirá protocolos de segurança sanitária, com distanciamento entre assentos, mesas, obrigatoriedade do uso de máscaras e apresentação obrigatória do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Como já é tradição da Rede Gazeta em anos pré-eleitorais, a bússola para a economia e para a política nacional no ano seguinte será ativada. Já no dia 24, serão realizados dois painéis: um focado no futuro da economia e outro nos desafios que o país enfrentará com a política num ano que pode reunir a saída da pandemia e uma nova corrida presidencial.

INOVAÇÃO E FUTURO

De acordo com o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o Vitória Summit 2021 dá continuidade ao compromisso anual do grupo em reunir pensadores e atores relevantes do cenário capixaba para planejar a agenda de ações dos meses seguintes. Esta tarefa, salienta Café, tornou-se ainda mais desafiadora após a pandemia de Covid-19.

“Há mais de um ano e meio fomos todos tirados da zona de normalidade, e obrigados a replanejar a rota de empresas, entes públicos e até mesmo de nossas vidas domésticas. O ano de 2022 certamente reserva desafios extras, porque apesar dos sinais fortes de que a pandemia poderá ser superada, temos uma agenda política no Brasil que se anuncia densa e vai exigir de todos um olhar apurado, crítico e assertivo. Será, talvez, um dos anos mais decisivos da nossa história recente”, afirma Café.

Por isso, a programação do Vitória Summit vai abordar também inovação e os desafios e oportunidades para o ano de 2022. Confira a programação completa ao final da matéria.

E TEM HAPPY HOUR!

Assim como em anos anteriores, o Vitória Summit 2021 será encerrado com a transmissão, ao vivo, do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, com Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy. Este ano, o convidado do trio é o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta.

Após o “Fim de Expediente”, os convidados vão poder afrouxar as gravatas, arregaçar as mangas e curtir um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata, que encerra a programação do Vitória Summit 2021.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA VITÓRIA SUMMIT 2021:

24 de novembro

8h30 – Abertura

Café Lindenbeg, presidente da Rede Gazeta

Café Lindenbeg, presidente da Rede Gazeta 8h45 – Palestra – Cenário político 2022

Eliane Catanhêde, jornalista

10h – Painel Anuário ES

Representantes do Instituo Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes



Representantes do Instituo Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes 11h15 – Painel Economia

Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Paulo Hartung, ex-governador do ES



Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Paulo Hartung, ex-governador do ES 12h45 – Almoço



25 de novembro

8h30 – Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022

Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN



Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN 10h – Painel Como apostar em iniciativas inovadoras

Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes



Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes 11h40 – Painel Reaprender a aprender: desafios para pessoas e organizações

Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre



Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre 12h40 – Almoço



26 de novembro