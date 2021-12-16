Covid-19: veja como conseguir passaporte da vacina no ES pelo celular

Passaporte vacinal gerado eletronicamente pelo "Vacina e Confia" permite ao cidadão incluir dados e gerar passaporte vacinal Crédito: Divulgação/ Governo do ES

A novidade foi desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O passaporte também informa a situação atual de quem ainda não se vacinou ou está com esquema em atraso.

“Visando o desenvolvimento de atualizações importantes no 'Vacina e Confia' para aproximar o cidadão capixaba do serviço de vacinação, facilitando essa experiência e dando mais transparência ao processo. O novo modelo do passaporte vacinal é mais uma proposta que facilita a identificação da situação vacinal do cidadão no acesso a eventos ou atividades que necessitem apresentação”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Segundo o pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais) da UFRN, Fernando Lucas, o passaporte vacinal gerado eletronicamente pelo "Vacina e Confia ES" permite ao cidadão incluir sua foto em apenas um clique, proporcionando maior segurança, velocidade e comodidade ao utilizar o passaporte vacinal para acesso seguro a eventos, estabelecimentos e atividades destinadas aos vacinados.

"Também permite a visualização integrada com as vacinas registradas no cartão digital de vacinação do cidadão, apresentando os dados em três idiomas: português, inglês e espanhol. Desta forma, o passaporte governamental é válido internacionalmente”, afirmou.

PASSO A PASSO DE COMO GERAR PASSAPORTE VACINAL:

1º Passo: Clique no ícone "Cidadão" e preencha seus dados (CPF, data de nascimento e esquema vacinal). Em seguida, crie uma senha de acesso

Plataforma Vacina e Confia, do governo do ES Crédito: Reprodução/Plataforma Vacina e Confia

2º Passo: Selecione a opção "Passaporte Vacinal"

Plataforma Vacina e Confia, do governo do ES Crédito: Reprodução/Plataforma Vacina e Confia

3º Passo: Escolha o idioma desejado

Plataforma Vacina e Confia, do governo do ES Crédito: Reprodução/Plataforma Vacina e Confia

4º Passo: Aparecerá a situação do seu esquema vacinal, que já é o passaporte. Também é possível, nessa parte, gerar QRCode ou imprimir o documento, se a pessoa desejar.

Plataforma Vacina e Confia, do governo do ES Crédito: Reprodução/Plataforma Vacina e Confia

DADOS DA PLATAFORMA VACINA E CONFIA

A plataforma Vacina e Confia registrou, na última semana, a solicitação de mais de 250 mil certificados de vacinação. Desde o início de sua atividade, em julho deste ano, a plataforma já registrou mais de 14 milhões de certificados gerados. O aumento registrado no período ocorreu, sobretudo, devido às inconsistências no sistema do ConectSUS, do Ministério da Saúde . A plataforma acumula, desde julho, cerca de 53 milhões de acessos, totalizando 1.067.250 usuários únicos e quase 3,3 milhões de cadastros.

PROJEÇÃO PARA RISCO MUITO BAIXO

Outra novidade disponível para acesso da população capixaba é a projeção de data para que microrregiões e municípios possam alcançar as metas de vacinação para classificação no Risco Muito Baixo (cor azul no Mapa de Gestão de Risco da Covid-19).

A projeção aparece ao rolar o cursor do computador para baixo, na plataforma Vacina e Confia na aba “Meta para Classificação do Município Azul”. Abaixo do “Visão por município”, há a opção de “% (porcentagem)” e a de calendário — ao clicar, já aparecem as datas.