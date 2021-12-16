Passaporte da vacina no Brasil é a vitória do bom senso

São quase dois anos de pandemia, com uma

no meio do caminho. Nada disso impede que o

continue escolhendo a omissão diante das novas demandas que surgem dentro da crise sanitária. Quando a

propôs que o governo federal passasse a exigir o passaporte da vacina dos viajantes que chegam ao Brasil, o órgão fazia o que se espera de quem tem a autoridade nacional para recomendar protocolos sanitários após a descoberta de uma nova variante do novo coronavírus, a

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