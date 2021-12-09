Fugas, mortes... há algo estranho acontecendo no Complexo Penitenciário de Xuri

Fumaça registrada no Complexo de Xuri, em Vila Velha, em março deste ano Crédito: Leitor de A Gazeta

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , que responde pelo sistema prisional capixaba, limitou-se a se manifestar sobre a abertura de processos administrativos disciplinares (PAD) contra cinco inspetores penitenciários e um chefe de equipe, sendo que nenhum deles foi afastado do cargo. Em nota, enfatizou que "procedimentos de segurança são realizados diariamente para impedir atividades ilícitas nas unidades. As apurações do caso também irão apontar se houve falha no cumprimento dos protocolos de segurança ou alguma ação por má fé".

A fuga foi registrada na sexta-feira (2), quando a Sejus havia informado um número distinto de presos que escaparam: 18. No sábado (3) pela manhã, o número foi atualizado para os atuais 21. Seis foram recapturados. Um demonstrativo de que a recontagem dos presos possivelmente não tenha sido feita com facilidade. Uma discrepância que tanto pode mostrar um descontrole da administração prisional quanto um mero deslize matemático. Certo é que gera desconfiança.

E, também em novembro, dois presos foram encontrados mortos em diferentes prisões do complexo. No dia 22, um detento caiu e bateu a cabeça; já no dia 30, outro interno veio a óbito, sem que mais informações tenham sido divulgadas. A desconfiança de que a situação esteja fora de controle acaba sendo alimentada quando não há mais transparência sobre as circunstâncias desses episódios. Principalmente no que diz respeito à ocupação do complexo.

A informação do Monitor da Violência divulgada pelo site G1 em maio era de que, de acordo com os dados referentes a fevereiro de 2021, havia 22.909 encarcerados no Espírito Santo para 13.858 vagas, 65% acima do que o sistema carcerário capixaba suporta. Mesmo que não se trate especificamente dos números de Xuri, os episódios mais recententes mostram que algo no mínimo estranho acontece dentro dos portões.