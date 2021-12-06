Velocidade da Justiça reduz a sensação de impunidade em crimes de trânsito

Tantos agravantes resultaram na expressiva pena: 38 anos e oito meses de reclusão por homicídio doloso e tentativa de homicídio triplamente qualificados; e 6 anos e seis meses de detenção por omissão de socorro, embriaguez ao volante, direção sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e obstrução do trabalho policial, ao fugir do local. A defesa vai recorrer da decisão.

A violência no trânsito arranca vidas de forma banal, e é importante que a Justiça ganhe mais velocidade para dar respostas à sociedade. A redução drástica da impunidade só será possível com os crimes de trânsito sendo tratados com a devida seriedade, para que não se cristalizem como exemplos da Justiça que tarda e falha.