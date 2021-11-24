Caso Amanda: STJ mantém preso acusado de causar acidente na Darly Santos

A decisão liminar do STJ considerou que não houve ilegalidade no ato da prisão de Wagner. Além disso, o ministro entendeu que constam, contra o acusado, os indícios trazidos na primeira audiência de instrução sobre o caso, no último 19 de agosto, em que o réu, familiares, pessoas próximas e até um policial civil podem ter interferido para alterar a cena do crime — o que será avaliado em primeira instância judicial.

Wagner Nunes de Paulo foi preso após acidente com morte em Vila Velha Crédito: Redes sociais

Uma segunda audiência de instrução está marcada para o próximo dia 7. A partir dela, o réu poderá ou não ser pronunciado, o que significa que, caso seja, ele deverá ser julgado perante o júri popular. Os casos que vão para o tribunal do júri são de crimes dolosos contra a vida, em que há intenção do autor em matar a vítima.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o advogado Fábio Marçal — que representa Renata Aparecida Marques, mãe de Amanda, e é assistente de acusação — afirmou, nesta quarta-feira (24), que familiares e amigos da jovem se sentem em paz, tranquilizados pela decisão que manteve o réu preso. "Destaco que a prisão tem o caráter de reprovação do ato e o caráter pedagógico, dizendo que o crime não ficará impune. Desejamos mantê-lo preso até a condenação", disse.

O QUE DIZ A DEFESA DO RÉU

Procurado pela reportagem, o advogado Frederico Pozzatti, que faz a defesa de Wagner, informou que aguardará a decisão de mérito do habeas corpus — ou seja, vai esperar pela decisão do conjunto de ministros do STJ, já que a concedida pelo relator do caso tem caráter provisório.

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RELEMBRE O ACIDENTE QUE MATOU AMANDA

Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha Crédito: Instagram

Com a força do impacto, as vítimas foram arrastadas por cerca de 50 metros até o veículo parar. A jovem Amanda morreu ainda no local, enquanto o namorado foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O motorista, identificado como Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente, mas foi detido em flagrante após a batida e foi autuado inicialmente por homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como informou a Polícia Civil, por meio de nota, à época.

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Apesar de detido no local do acidente, Wagner Nunes de Paulo teria tentado arrancar com o carro para fugir, mas foi impedido por testemunhas, que também afirmaram que o motorista estava embriagado e dirigindo em alta velocidade. Na ocasião, um policial civil amigo da família teria tentado retirá-lo da cena e ameaçado as pessoas.

Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, dirigia o veículo acima da velocidade permitida na Rodovia Darly Santos Crédito: Montagem | A Gazeta

Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no dia 18 de abril, onde passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, prisão que ainda está mantida.

Após as investigações, a Delegacia de Delitos de Trânsito concluiu que o condutor tinha ingerido bebida alcoólica durante uma festa com amigos. Indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, Wagner Nunes de Paulo está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Viana II, segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).