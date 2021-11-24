Após furto de cadeira e briga em restaurante, suspeito é preso no ES

Na residência do casal, a polícia encontrou outras pedras de crack, maconha e uma motocicleta, com placa fora do padrão, chassi e motor raspados. O material foi apreendido.

Ainda de acordo com o registro da PM, o homem é suspeito de ter furtado uma cadeira de um restaurante do Centro da cidade na segunda-feira (22). Na data, dois funcionários do estabelecimento brigaram com o suspeito, que retornou ao local com uma arma de fabricação caseira. Ele tentou atirar, mas a arma falhou. O suspeito foi contido por populares, mas conseguiu escapar.