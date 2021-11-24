Ex é suspeito de bater, cortar rosto e tentar ter relação forçada com mulher no ES

A mulher contou ainda que o ex forçou ter relações sexuais com ela, mas não conseguiu. A vítima foi agredida com socos na barriga e, com uma faca, teve o rosto lesionado pelo homem. Ela tentou sair da residência, mas era impedida pelo suspeito. A mulher ainda relata que tentou pedir por socorro, porém ninguém a ouvia.

Após as agressões, segundo a mulher, o ex-marido deixou a residência na manhã do outro dia. De acordo com a PM, a vítima tem medida protetiva contra o ex, que não aceita o fim do relacionamento. Após ser ouvida, ela foi encaminhada pela Polícia Militar para o Hospital Estadual São José, para atendimento médico.