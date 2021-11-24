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Ex é suspeito de bater, cortar rosto e tentar ter relação forçada com mulher no ES

Moradora de São José do Calçado, de 26 anos, tem uma medida protetiva contra o ex-marido, que, segundo a polícia, não aceita o fim do relacionamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 nov 2021 às 11:46

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:46

Uma mulher de 26 anos relatou à polícia que teve o rosto cortado e sofreu socos na barriga desferidos pelo ex-marido, mesmo tendo uma medida protetiva contra ele, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a vítima, o suspeito ainda tentou ter relações sexuais forçadas com ela. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (22). A vítima precisou de atendimento no hospital.
São José do Calçado
São José do Calçado Crédito: Divulgação: Paróquia São José do Calçado
Segundo informações da Polícia Militar, a violência aconteceu em Terra Roxa, Centro de São José do Calçado. A vítima disse aos militares que, por volta das 20h30 de segunda-feira, o ex-marido entrou na casa contra a vontade dela. 
A mulher contou ainda que o ex forçou ter relações sexuais com ela, mas não conseguiu. A vítima foi agredida com socos na barriga e, com uma faca, teve o rosto lesionado pelo homem. Ela tentou sair da residência, mas era impedida pelo suspeito. A mulher ainda relata que tentou pedir por socorro, porém ninguém a ouvia.
Após as agressões, segundo a mulher, o ex-marido deixou a residência na manhã do outro dia. De acordo com a PM, a vítima tem medida protetiva contra o ex, que não aceita o fim do relacionamento. Após ser ouvida, ela foi encaminhada pela Polícia Militar para o Hospital Estadual São José, para atendimento médico.
O homem não foi localizado pela polícia e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de São José do Calçado e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada pela polícia.

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