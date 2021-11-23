Policial militar é baleado no portão de casa em Linhares

O autor dos disparos seria um conhecido do policial. Segundo ocorrência da PM, militar e suspeito haviam se desentendido em razão de uma suposta dívida, o que teria motivado o crime.

Ainda segundo informações do boletim da Polícia Militar, o policial informou que o atirador estava agressivo, foi até o carro e retornou com um revólver em punho, efetuando cerca de quatro disparos contra ele, que estava desarmado e sem meios para se defender. Para se proteger, a vítima tentou se esconder atrás de um poste, mas foi seguida pelo suspeito que, posteriormente, entrou no carro e fugiu, tomando destino desconhecido. Após o fato, o militar foi socorrido por familiares até o hospital.