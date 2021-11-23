Policial militar é baleado no portão de casa em Linhares

Um policial militar foi baleado na tarde desta terça-feira (23), em frente ao portão da própria casa, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo apuração da TV Gazeta Norte com a Polícia Militar, o suspeito teria chamado a vítima — que estava na residência — até o portão, e fez os disparos, que atingiram o agente no abdômen. Ele foi socorrido para um hospital do município e não corre risco de morte.
O autor dos disparos seria um conhecido do policial. Segundo ocorrência da PM, militar e suspeito haviam se desentendido em razão de uma suposta dívida, o que teria motivado o crime.
Ainda segundo informações do boletim da Polícia Militar, o policial informou que o atirador estava agressivo, foi até o carro e retornou com um revólver em punho, efetuando cerca de quatro disparos contra ele, que estava desarmado e sem meios para se defender. Para se proteger, a vítima tentou se esconder atrás de um poste, mas foi seguida pelo suspeito que, posteriormente, entrou no carro e fugiu, tomando destino desconhecido. Após o fato, o militar foi socorrido por familiares até o hospital.
A corporação afirmou que segue com as buscas para localizar esse homem, que já foi identificado pelos policiais. Mas o nome dele não foi informado pela polícia.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento, por isso a corporação não pode passar mais informações. Assim que houver um novo posicionamento, este texto será atualizado.