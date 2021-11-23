Presos mais 2 suspeitos de matar adolescente em São Gabriel da Palha

Rosa Soares Alvarenga com o filho Vitor, de 13 anos, morto por engano em São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Civil, as prisões dos dois homens nesta segunda-feira foram realizadas no bairro Jardim Vitória, em São Gabriel da Palha, em cumprimento de mandados de prisão temporária. Os suspeitos foram identificados após as investigações da equipe da delegacia do município, que realiza diligências para apuração do crime.

“Informações prestadas por este detido e por uma testemunha nos deram novos elementos e acabaram estabelecendo uma ligação dos outros dois suspeitos ao fato. Representamos por suas prisões temporárias, o que foi acatado pela Justiça, e os mandados foram cumpridos”, relatou o titular.

Os detidos não ofereceram resistência no momento da prisão, segundo a Polícia Civil, e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A corporação informou que o caso segue sendo investigado.