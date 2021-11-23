Homem foi preso

Menina tem crise de choro na escola e diz que é abusada pelo padrasto no ES

Caso foi descoberto quando a estudante de 12 anos começou a chorar e, ao ser questionada pela professora, acabou contando que sofria abusos e ameaças
Beatriz Caliman

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:03

Um homem de 36 anos foi preso em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (22), suspeito de ter abusado da enteada de 12 anos. O caso foi descoberto quando a menina começou a chorar na escola e, ao ser questionada pela professora, acabou contando que sofria abusos sexuais e ameaças do padrasto. 
Segundo informações da Delegacia de Muqui, a prisão aconteceu por meio de um mandado de prisão temporária e o homem foi autuado por estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, a vítima disse na escola que os fatos ocorriam na casa da família, quando a mãe saía para trabalhar.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A menina relatou à polícia como os abusos aconteciam. De acordo com o depoimento, o padrasto também chegou a exibir vídeos pornográficos para a enteada e ainda ameaçava fazer algo contra ela e a mãe, caso contasse para alguém.
Segundo a Polícia Civil, o homem negou as acusações na delegacia. Ele foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha. O Conselho Tutelar também acompanha o caso e as diligências vão prosseguir com a coleta de declarações de familiares e pessoas próximas.

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Polícia Civil Muqui
