PF desvenda mistério de bolsas com cocaína encontradas no litoral do ES

Bolsa com cocaína encontrada no litoral Norte do ES Crédito: Polícia Federal

O material encontrado no litoral foi investigado dentro da Operação Mar Aberto, deflagrada nesta terça-feira (23), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína.

BOLSAS DE DROGA NO MAR

À época, a Polícia Civil afirmou que as investigações preliminares apontaram para a relação da bolsa encontrada no Espírito Santo com as localizadas no litoral baiano.

Nesta terça-feira, a Polícia Federal informou que esse material foi jogado em alto-mar pela tripulação de uma embarcação que estava sendo perseguida pela corporação. Em vídeo, o Superintendente Regional da PF no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, fala sobre a operação e as bolsas com drogas.

"Aqui no Espírito Santo, nós demos cumprimento a um mandado de busca e apreensão em Itapemirim. A operação de hoje, que desarticulou essa grande organização criminosa resolve o mistério das bolsas de cocaína, que de maio a julho chegaram ao litoral capixaba, uma vez que uma das embarcações que foi abordada durante as investigações se desfez daquelas bolsas com cocaína, jogou na água e a maré fez com que a cocaína chegasse ao litoral capixaba", explicou.

"A associação criminosa vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e podem pegar até 25 anos de cadeia. O mais importante: está sendo dado cumprimento a medidas de bloqueios de bens. A única medida da gente vencer o crime organizado é descapitalizando as organizações criminosas", completou.

Your browser does not support the video tag.

A embarcação saiu de Itajaí, em Santa Catarina, foi carregada no litoral do Recife, em Pernambuco, com 2,8 mil quilos de cocaína e seguiu viagem rumo à costa da África. Ao ser perseguida, dispensou as bolsas em alto-mar e a polícia não conseguiu apreender carga ilícita na embarcação.

Há registro de que, até o momento, foram recuperadas 17 bolsas náuticas intactas, carregadas com 442 quilos de cocaína.

Cerca de 2,8 toneladas de cocaína estavam em um barco abordado em Santa Catarina Crédito: Polícia Federal

OPERAÇÃO MAR ABERTO

Cerca de 100 policiais federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão nos Estados de Santa Catarina (Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, Florianópolis, Itajaí, Navegantes e São José), Paraná (Curitiba e Matinhos) e Espírito Santo, além de seis mandados de prisão preventiva de outros investigados.

Na ação, autorizada pela 1ª Vara Federal de Itajaí, também estão sendo sequestrados veículos, imóveis e duas embarcações de pesca industrial, pertencentes ao grupo criminoso.

As investigações tiveram início em outubro de 2020 e possibilitaram identificar uma organização criminosa que se apossou de barcos de pesca industrial para transportar grandes quantias de cocaína para o exterior.

Além da aquisição de embarcações de grande autonomia e capacidade de armazenamento de carga, a organização contratou, em vários pontos do país, tripulações especializadas na atividade de navegação marítima para realização de longas travessias intercontinentais.