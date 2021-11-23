Forças de segurança do ES deflagram operação contra o tráfico na Serra

Integrantes das forças de Segurança Pública deflagraram na manhã desta terça-feira (23) a Operação Integrada Nexum. O objetivo é cumprir 40 mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Justiça da Serra, na Grande Vitória, frutos de inquérito policial que investiga crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros. A maioria dos alvos está concentrada no bairro Planalto Serrano.
A ação conta com cerca de 200 agentes, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar, Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal da Serra. A operação é coordenada pelo 10° Distrito de Polícia Civil.
O delegado Josafá da Silva explicou à reportagem da TV Gazeta que os alvos já estavam sendo investigados e tiveram os mandados representados na Justiça.
"Nós já vínhamos fazendo uma investigação de pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente representou na Justiça pelos mandados de busca e apreensão. Aqui, hoje, estão sendo cumpridos 40 mandados de busca e apreensão", afirmou.
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SUSPEITA DE LAVAR DINHEIRO
Uma distribuidora de bebidas do bairro é suspeita de ser um ponto de lavagem de dinheiro. No local foi encontrada uma quantidade de dinheiro que, segundo a polícia, não se explica pelo porte do estabelecimento.
"A princípio foi apreendido esse dinheiro e um HD que contém filmagens do estabelecimento. As imagens passarão por perícia e o dinheiro vai para a delegacia. Se a procedência do dinheiro for comprovada, ele será devolvido, senão, ficará apreendido. Esse estabelecimento, como outro do bloco B, onde também foi apreendido dinheiro até mais que o da distribuidora, são suspeitos de lavarem dinheiro", disse Josafá da Silva
PRESENÇA NOS BAIRROS
Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, Planalto Serrano foi um bairro que "deu muito trabalho" às forças de segurança, ao longo de 2021 e em anos interiores. "Estamos atrás de drogas, armas, pessoas que cometeram homicídios. É uma oportunidade de estarmos juntos nas comunidades com as forças de segurança, marcando presença", destacou.