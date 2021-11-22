Pescador é assassinado a tiros no bairro Santo André, em Vitória

O pescador Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, tinha uma filha de sete anos e catava sururu há anos na região da Grande São Pedro Crédito: Reprodução

TV Gazeta que ele havia se envolvido com o tráfico de drogas recentemente. O pescador Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Santo André, na região da Grande São Pedro, em Vitória . Ele foi morto com vários disparos na região do abdômen e morreu no local. Familiares relataram para aque ele havia se envolvido com o tráfico de drogas recentemente.

De acordo com a Polícia Militar , testemunhas relataram que o crime teria sido cometido por quatro indivíduos, que estavam em um carro branco e atiraram contra o pescador, por volta das 14h. As marcas dos tiros puderam ser vistas em um carro que Evandro usou para tentar se proteger, e em uma casa do bairro.

Pescador tentou se proteger atrás de carro quando criminosos começaram a atirar na rua 23 de Abril, em Vitória Crédito: Caique Verli

Conforme apurado pela TV Gazeta, Evandro andava de bicicleta quando os criminosos chegaram. Naquele momento, ele tentou correr para a residência de um parente, mas acabou levando o primeiro tiro e caindo na rua 23 de Abril, também conhecida como Rua do Mangue, onde levou os demais disparos.

Cerca de duas horas depois, militares que atenderam a ocorrência disseram que um carro que pode ter sido usado no crime foi apreendido no bairro Redenção. Os policiais afirmaram para a TV Gazeta que sete suspeitos foram detidos: quatro estavam no automóvel, e outros três, armados e perto do local.

SETE DETIDOS

Em nota, a Polícia Civil informou que três homens (dois de 19 anos e um de 23) foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena por portarem arma de fogo. Eles foram conduzidos do bairro Redenção para a Delegacia Regional de Vitória junto de um adolescente de 17 anos que responderá por atos infracionais análogos e que foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Os outros três suspeitos foram detidos no bairro São José, também na Capital. Um jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena por estar armado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já dois adolescentes, de 15 e 16 anos, assinaram um boletim de ocorrência circunstanciado por atos análogos e foram reintegrados à família.

INVESTIGAÇÃO

O caso seguirá sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória e outros detalhes não foram divulgados. O corpo de Evandro Almeida da Conceição foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, onde seria examinado e liberado a familiares.