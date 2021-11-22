Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morreu no local

Pescador é assassinado a tiros no bairro Santo André, em Vitória

Familiares relataram para a reportagem que Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Crime aconteceu nesta segunda-feira (22)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 nov 2021 às 19:51

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:51

O pescador Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, tinha uma filha de sete anos
O pescador Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, tinha uma filha de sete anos e catava sururu há anos na região da Grande São Pedro Crédito: Reprodução
O pescador Evandro Almeida da Conceição, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Santo André, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Ele foi morto com vários disparos na região do abdômen e morreu no local. Familiares relataram para a TV Gazeta que ele havia se envolvido com o tráfico de drogas recentemente.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime teria sido cometido por quatro indivíduos, que estavam em um carro branco e atiraram contra o pescador, por volta das 14h. As marcas dos tiros puderam ser vistas em um carro que Evandro usou para tentar se proteger, e em uma casa do bairro.
O pescador tentou se proteger atrás deste carro quando criminosos começaram a atirar na Rua 23 de Abril, em Vitória
Pescador tentou se proteger atrás de carro quando criminosos começaram a atirar na rua 23 de Abril, em Vitória Crédito: Caique Verli
Conforme apurado pela TV Gazeta, Evandro andava de bicicleta quando os criminosos chegaram. Naquele momento, ele tentou correr para a residência de um parente, mas acabou levando o primeiro tiro e caindo na rua 23 de Abril, também conhecida como Rua do Mangue, onde levou os demais disparos.
Cerca de duas horas depois, militares que atenderam a ocorrência disseram que um carro que pode ter sido usado no crime foi apreendido no bairro Redenção. Os policiais afirmaram para a TV Gazeta que sete suspeitos foram detidos: quatro estavam no automóvel, e outros três, armados e perto do local.

SETE DETIDOS

Em nota, a Polícia Civil informou que três homens (dois de 19 anos e um de 23) foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena por portarem arma de fogo. Eles foram conduzidos do bairro Redenção para a Delegacia Regional de Vitória junto de um adolescente de 17 anos que responderá por atos infracionais análogos e que foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Os outros três suspeitos foram detidos no bairro São José, também na Capital. Um jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena por estar armado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já dois adolescentes, de 15 e 16 anos, assinaram um boletim de ocorrência circunstanciado por atos análogos e foram reintegrados à família.

INVESTIGAÇÃO

O caso seguirá sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e outros detalhes não foram divulgados. O corpo de Evandro Almeida da Conceição foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde seria examinado e liberado a familiares.

Atualização

23/11/2021 - 2:21
Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que nenhum suspeito do caso havia sido detido. No entanto, na manhã desta terça-feira (23), a corporação enviou uma nova nota sobre a detenção de sete pessoas e os respectivos encaminhamentos dados. O texto foi atualizado.

Veja Também

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vitória

Homem é preso em Vila Velha após denúncia de estupro de enteadas

Casal é preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp homicídio Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados