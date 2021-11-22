Casal é preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória

Casal foi preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um casal foi preso após furtar roupas de uma loja de departamento de um shopping de Vitória , neste domingo (21). De acordo com informações da Polícia Militar , o homem de 46 anos e a mulher de 42 estavam cortando as etiquetas de segurança das roupas e colocando em sacolas. Eles foram autuados por furto e encaminhados ao presídio.

A polícia foi acionada pelo chefe de segurança da loja, que informou que viu a ação do casal pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ele relatou aos policiais que viu a dupla em atitude suspeita e decidiu acompanhá-los pelas câmeras e observou que o casal estava cortando a etiqueta de segurança das roupas e colocando em sacolas.

O casal chegou a ser abordado duas vezes por funcionários da loja. Na primeira, foram perguntados se pagariam pelas roupas e disseram que sim. Na segunda vez, os funcionários chegaram a oferecer cartões de crédito da loja, já imaginando que a dupla não tinha dinheiro para comprar as roupas. Eles negaram a saíram do estabelecimento com as peças.