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Polícia Militar

Casal é preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória

O homem de 46 anos e a mulher de 42 estavam cortando as etiquetas de segurança e colocando as roupas em sacolas; eles foram autuados por furto e levados ao presídio
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 nov 2021 às 08:53

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:53

Viatura da Polícia Militar
Casal foi preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal foi preso após furtar roupas de uma loja de departamento de um shopping de Vitória, neste domingo (21). De acordo com informações da Polícia Militar, o homem de 46 anos e a mulher de 42 estavam cortando as etiquetas de segurança das roupas e colocando em sacolas. Eles foram autuados por furto e encaminhados ao presídio.
A polícia foi acionada pelo chefe de segurança da loja, que informou que viu a ação do casal pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ele relatou aos policiais que viu a dupla em atitude suspeita e decidiu acompanhá-los pelas câmeras e observou que o casal estava cortando a etiqueta de segurança das roupas e colocando em sacolas.
O casal chegou a ser abordado duas vezes por funcionários da loja. Na primeira, foram perguntados se pagariam pelas roupas e disseram que sim. Na segunda vez, os funcionários chegaram a oferecer cartões de crédito da loja, já imaginando que a dupla não tinha dinheiro para comprar as roupas. Eles negaram a saíram do estabelecimento com as peças.
A polícia foi acionada e abordou o casal nos corredores do shopping. Eles foram levados à Delegacia Regional de Vitória e autuados em flagrante por furto. Em seguida, foram encaminhados ao presídio.

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