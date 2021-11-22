Homem é baleado em briga com policial militar na Serra

Mesmo baleado, o homem conseguiu dirigir até a UPA da Serra Sede, onde recebeu atendimento médico Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi baleado com a arma de um militar no bairro Caçaroca, na Serra , na manhã deste domingo (21) após uma discussão. Conforme a Polícia Militar , o PM e a vítima estavam em uma casa quando começaram a discutir. Eles chegaram a se agredir com tapas na cara antes de outro homem que estava na casa pegar a arma do militar e disparar no abdômen do homem. A vítima, mesmo ferida, conseguiu dirigir até a UPA de Serra Sede.

De acordo com a corporação, a vítima estava em uma casa com amigos. Em um determinado momento, uma discussão teve início entre o homem baleado e o militar, que teria dado um tapa na cara da vítima, como consta no acionamento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). O homem revidou também com um tapa na cara e, então, o terceiro envolvido, que estava na casa, pegou a arma do policial e atirou.

Ainda com informações da polícia, a vítima conseguiu, mesmo ferida, dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento da Serra Sede, onde recebeu atendimento médico. Informações do acionamento do Ciodes dão conta de que a Polícia Civil conseguiu identificar o policial e uma equipe teria ido até a casa dele.

Ele não estava no local, mas, como afirma o acionamento do Ciodes, os policiais conversaram com a mãe do militar e, depois, com ele por telefone. O policial teria informado que se apresentaria ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após ser requisitado.