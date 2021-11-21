Homem é assassinado com tiros na cabeça em Vila Velha

Um homem foi morto com tiros no início da noite deste sábado (20), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele não resistiu e veio a óbito no local. A identidade dele não foi divulgada pela Corporação.
Por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou não ter informações sobre a dinâmica do crime e afirmou que nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
Testemunhas relataram à TV Gazeta que a vítima foi executada por quatro pessoas armadas e que uma delas estava usando metralhadora. Os assassinos chegaram andando e descarregaram a metralhadora na vítima.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, foram tantos tiros na cabeça que a perícia nem conseguiu contar.