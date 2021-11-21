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Em Rio Marinho

Homem é assassinado com tiros na cabeça em Vila Velha

Testemunhas relataram à TV Gazeta que a vítima foi executada por quatro pessoas armadas e que uma delas estava usando metralhadora
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 nov 2021 às 12:32

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 12:32

Homem é morto a tiros em Rio Marinho, Vila Velha
Homem é morto a tiros em Rio Marinho, Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto com tiros no início da noite deste sábado (20), no bairro Rio Marinho, em Vila VelhaGrande Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele não resistiu e veio a óbito no local. A identidade dele não foi divulgada pela Corporação.
Por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou não ter informações sobre a dinâmica do crime e afirmou que nenhum suspeito foi detido no momento do fato. 
Testemunhas relataram à TV Gazeta que a vítima foi executada por quatro pessoas armadas e que uma delas estava usando metralhadora. Os assassinos chegaram andando e descarregaram a metralhadora na vítima. 
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, foram tantos tiros na cabeça que a perícia nem conseguiu contar.

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