Pai esfaqueia e mata o próprio filho após discussão na Serra

Um pai esfaqueou e matou o próprio filho, de 28 anos, na noite deste sábado (20), após um desentendimento no bairro Jardim Tropical, na Serra. Weverson Corrêa chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu e morreu. O suspeito, identificado como Wilson Alves, ainda não foi localizado.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no fim da noite. A corporação foi acionada e prosseguiu até o Hospital Dório Silva, na Serra, para verificar a informação de que um homem de 28 anos teria dado entrada com ferimentos causados por arma branca.
A esposa de Weverson relatou aos policiais que o marido estava bebendo com o pai, em Jardim Tropical, quando os dois discutiram e o homem desferiu golpes de faca contra o filho. A vítima não resistiu e veio a óbito. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não foi localizado no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Por meio de nota, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirma o texto.
Nesta terça-feira (23), um vídeo no qual Wilson afirma que pretende se entregar a polícia foi divulgado nas redes sociais. Na filmagem, ele classifica o crime como uma "fatalidade" e disse que esfaqueou o filho depois de tentar separar uma briga entre ele a esposa.