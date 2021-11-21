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Estavam bebendo

Pai esfaqueia e mata o próprio filho após discussão na Serra

A vítima de 28 anos foi esfaqueada pelo pai após um desentendimento enquanto bebiam; o suspeito ainda não foi localizado e nem preso
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 nov 2021 às 11:10

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 11:10

Um pai esfaqueou e matou o próprio filho, de 28 anos, na noite deste sábado (20), após um desentendimento no bairro Jardim Tropical, na Serra. Weverson Corrêa chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu e morreu. O suspeito, identificado como Wilson Alves, ainda não foi localizado.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no fim da noite. A corporação foi acionada e prosseguiu até o Hospital Dório Silva, na Serra, para verificar a informação de que um homem de 28 anos teria dado entrada com ferimentos causados por arma branca.
A esposa de Weverson relatou aos policiais que o marido estava bebendo com o pai, em Jardim Tropical, quando os dois discutiram e o homem desferiu golpes de faca contra o filho. A vítima não resistiu e veio a óbito. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Serra - ES - Hospital Dório Silva
O Hospital Dório Silva, na Serra, para onde a vítima foi levada Crédito: Vitor Jubini
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não foi localizado no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Por meio de nota, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirma o texto.
Nesta terça-feira (23), um vídeo no qual Wilson afirma que pretende se entregar a polícia foi divulgado nas redes sociais. Na filmagem, ele classifica o crime como uma "fatalidade" e disse que esfaqueou o filho depois de tentar separar uma briga entre ele a esposa.

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