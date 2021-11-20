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Itararé

Homem é morto a tiros perto da Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Testemunhas contaram aos policiais  que dois homens desceram andando com a vítima do morro do Alto Itararé. Depois de matar o jovem, os bandidos voltaram correndo para o morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2021 às 10:02

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:02

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Crime vai ser investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Arquivo
Um homem foi morto a tiros em Itararé, próximo à Avenida Leitão da Silva, em Vitória, por volta das 21 horas desta sexta-feira (19). 
Testemunhas contaram aos policiais que atenderam a ocorrência que dois homens desceram andando com a vítima do morro do Alto Itararé. Depois de matar o jovem, os bandidos voltaram correndo para o morro.
Moradores da região disseram à TV Gazeta que ouviram mais de dez tiros. Segundo a polícia, o corpo do jovem tinha pelo menos seis perfurações. 
A polícia ainda não sabe o que levou os criminosos a matar o jovem nem se a vítima desceu o morro como refém ou se foi morta de surpresa na parte de baixo. A rua onde o homem foi assassinado teve que ser isolada para o trabalho da equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP).
Os policiais colheram as primeiras informações sobre a morte do jovem. Os peritos não encontraram nenhuma cápsula de munição no local. A polícia também fez buscas por suspeitos, mas ninguém foi preso.
O corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. O caso vai seguir sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A polícia acredita que algumas câmeras podem ter flagrado pelo menos parte da ação.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

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