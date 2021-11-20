Homem é morto a tiros perto da Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Crime vai ser investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Arquivo

Um homem foi morto a tiros em Itararé, próximo à Avenida Leitão da Silva, em Vitória , por volta das 21 horas desta sexta-feira (19).

Testemunhas contaram aos policiais que atenderam a ocorrência que dois homens desceram andando com a vítima do morro do Alto Itararé. Depois de matar o jovem, os bandidos voltaram correndo para o morro.

Moradores da região disseram à TV Gazeta que ouviram mais de dez tiros. Segundo a polícia, o corpo do jovem tinha pelo menos seis perfurações.

A polícia ainda não sabe o que levou os criminosos a matar o jovem nem se a vítima desceu o morro como refém ou se foi morta de surpresa na parte de baixo. A rua onde o homem foi assassinado teve que ser isolada para o trabalho da equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP).

Os policiais colheram as primeiras informações sobre a morte do jovem. Os peritos não encontraram nenhuma cápsula de munição no local. A polícia também fez buscas por suspeitos, mas ninguém foi preso.

O corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. O caso vai seguir sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A polícia acredita que algumas câmeras podem ter flagrado pelo menos parte da ação.