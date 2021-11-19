Suspeito de matar professor de educação física em Guarapari é preso

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À frente da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari, o delegado Guilherme Eugênio revelou que o suspeito — que não teve o nome divulgado — agiu a mando de outro criminoso: Rafael dos Reis Santos, vulgo "Tiriba", que está foragido do sistema prisional capixaba desde o dia 21 de fevereiro do ano passado.

"O Rafael dos Reis Santos foi apontado como mandante e como partícipe material, que é aquele que fornece os recursos necessários para o crime. Neste caso, a bicicleta e o revólver" Guilherme Eugênio - Delegado titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari

Segundo as investigações, o professor Raul Giovanelli levou três tiros ao tentar impedir que o suspeito preso nesta sexta-feira (19) fugisse com os pertences de um idoso de 61 anos, que estava no calçadão da Praia do Riacho e havia sido roubado pouco antes, também a mando de Rafael.

Professor de educação física morreu no último dia 30 de outubro, em Guarapari Crédito: Foto leitor | Montagem A Gazeta

"Ele viu, a uma certa distância, que esse senhor portava uma pulseira e um cordão de ouro. Além de um relógio dourado. O Rafael se interessou pelos bens, chamou o comparsa e lhe ofereceu os meios. Este, efetivamente, roubou e, em seguida, iniciou o procedimento de fuga", contou o delegado.

"Nesse momento, ele foi avistado pelo professor, que, pelo porte físico, se sentiu em condições de se voltar contra o autor do crime. O professor, tentando socorrer o senhor, entrou em embate com o autor, que sacou a arma e efetuou três disparos: dois na virilha e um no peito" Guilherme Eugênio - Delegado titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari

Logo após o fato, o suspeito de 35 anos disse ter encontrado o outro criminoso e entregado a arma e os objetos roubados. "Normalmente, há partilha dos bens, mas ele relatou que estava muito frustrado com a morte e com muito medo, não tendo interesse em nada que pudesse vinculá-lo ao crime", disse Guilherme.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar professor de educação física em Guarapari é preso

Ainda segundo o delegado, os acessórios foram vendidos e já há alguns suspeitos de receptação. Ou seja, de terem adquirido tais artigos. A quantidade de pessoas suspeitas e a identidade delas, no entanto, não foram divulgadas pela Polícia Civil , durante a coletiva desta sexta-feira, em Vitória.

A PRISÃO: 3 HORAS DE CAMPANA

O suspeito de 35 anos foi preso após três horas de campana (uma espécie de observação discreta) feita no entorno de uma casa de familiares do criminoso. A operação foi realizada de forma conjunta pela Deic de Guarapri e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da Serra.

"Nós fizemos o levantamento e ficamos de campana. No momento mais oportuno, fizemos um cerco na residência e logramos êxito em prender o suspeito na hora em que ele iria sair de lá. Ele não ofereceu resistência e foi levado à DHPP, onde prestou depoimento", disse o delegado Rodrigo Sandi Mori.

FORAGIDO É SUSPEITO DE OUTRO CRIME COM MORTE

Com um histórico "significativo" de crimes, o foragido Rafael dos Reis Santos também é suspeito de estar envolvido no crime que vitimou José Carlos Souza Corrêa, de 55 anos — um agente penitenciário aposentado morto a tiros na Praia do Forte, em Guarapari, no dia 13 de maio deste ano.

"Não se sabe ainda se foi um latrocínio (roubo seguido de morte) ou um homicídio, mas existe a suspeita de que o Rafael estava envolvido", afirmou o delegado Guilherme Eugênio, que comanda a investigação desse caso, junto à Delegacia Especializada de Proteção e Homicídios (DHPP) de Guarapari.

RELEMBRE O CRIME

De acordo com informações repassadas no dia do crime pela Polícia Militar , "a vítima, de 27 anos, realizava atividade física quando foi abordada por um indivíduo durante uma tentativa de roubo. Após uma luta corporal com o suspeito, ela acabou alvejada e teve a morte confirmada ainda no local".

Atualização Após publicação desta matéria, a Polícia Civil divulgou, em coletiva de imprensa, detalhes do caso e um vídeo que mostra o momento em que o suspeito do latrocínio foi preso. O texto foi atualizado.