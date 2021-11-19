Polícia prende ex que confessou ter assassinado técnica de enfermagem no ES

Ancila Viana dos Santos, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na época do crime, o homem se apresentou à delegacia e confessou ter matado Ancila Viana dos Santos , porém, alegou ter agido em legítima defesa. No entanto, o resultado dos laudos da perícia constatou que o depoimento prestado não tinha embasamento. Após a conclusão da investigação, concluiu-se o crime de feminicídio, razão pela qual foi representada a prisão preventiva do suspeito.

“Ele residia em São Mateus, fugiu da cidade tornando-se um foragido da Justiça e, após inúmeras diligências, chegou-se em dois possíveis endereços, sendo um deles em Ibiraçu e o outro em Aracruz, confirmando-se, ao final, que o foragido encontrava se na cidade de Ibiraçu, na casa de uma de suas irmãs, onde com o apoio da Polícia Civil daquela cidade foi preso sem oferecer resistência”, disse o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, delegado José Eustáquio.

As investigações apontaram também que o suspeito se relacionava intimamente com a vítima e, após uma briga, ele desferiu dezenas de facadas em várias partes do corpo dela, inclusive em suas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Ibiraçu, onde foi dado o cumprimento do mandado e será encaminhado ao sistema prisional.

"AGORA ELA DESCANSA EM PAZ"

Selma Viana, aposentada e mãe de Ancila, conta que ia à delegacia frequentemente e estava inquieta por uma resposta. Ela encontrou a filha morta e desconfiou de Romildo. “Procurei ele. Eu queria ver o Romildo atrás das grades. Tive sentimento de ódio e raiva. A morte dela foi o momento de maior desgosto da minha vida. Estou mais aliviada, mas queria perguntar para ele se ela merecia isso? Fica muita saudade da Ancila, era minha única filha mulher, minha confidente. Eu falei que iria lutar até o último centavo para ele ir para a cadeia e ela estará em paz”, relatou a mãe, emocionada.

O CASO

Ancila era técnica de enfermagem e trabalhava há dois anos no posto de saúde do bairro Santo Antônio e no US3, em São Mateus. Ela foi morta dentro de casa. À época, o investigador da Polícia Civil, Claudio Caran, relatou que a cena parecia um filme de terror. “A mulher estava toda ensanguentada, havia sangue nas paredes, por todo o chão”.

A partir de depoimentos de familiares, a investigação identificou Romildo como suspeito. “Um Celta prata parou em frente à casa da mulher, e o homem que estava no carro entrou. Vítima e suspeito ingeriram bebidas alcoólicas e, depois, algumas testemunhas ouviram gritos da vítima. O homicídio ocorreu por volta das 3h da madrugada. As testemunhas foram determinantes para identificar que o carro pertencia ao ex-namorado da vítima”, afirmou o investigador.