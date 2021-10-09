Técnica de enfermagem é encontrada morta dentro de casa em São Mateus

Ancila Viana dos Santos, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher identificada como Ancila Viana dos Santos, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde deste sábado (9), em São Mateus , no Norte do Espírito Santo

De acordo com a Polícia Militar , a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma mulher desmaiada e com sangue em sua volta. O Corpo de Bombeiros também foi acionado confirmou a morte da mulher, que foi vítima de arma branca (facadas).

Ancila era técnica de enfermagem, trabalhava há dois anos no posto de saúde do bairro Santo Antônio e no US3, em São Mateus.

A Secretaria de Saúde de São Mateus enviou uma nota lamentando o ocorrido:

"A Secretaria de Saúde de São Mateus lamenta o ocorrido com a servidora técnica de enfermagem Ancila Viana dos Santos e se solidariza aos familiares nesse momento difícil de suas vidas."