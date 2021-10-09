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Norte do ES

Técnica de enfermagem é encontrada morta dentro de casa em São Mateus

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher de 34 anos foi assassinada a facadas. Ancila trabalhava no posto de saúde do bairro Santo Antônio

Publicado em 

09 out 2021 às 19:56

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 19:56

São Mateus
Ancila Viana dos Santos, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma mulher identificada como Ancila Viana dos Santos, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde deste sábado (9), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma mulher desmaiada e com sangue em sua volta. O Corpo de Bombeiros também foi acionado confirmou a morte da mulher, que foi vítima de arma branca (facadas).
Ancila era técnica de enfermagem, trabalhava há dois anos no posto de saúde do bairro Santo Antônio e no US3, em São Mateus.
Ancila é a segunda mulher encontrada morta em São Mateus nesta semana. Na quinta-feira (7), uma corretora de imóveis e também dona de pousada foi assassinada a tiros dentro de casa, no bairro Guriri. O crime segue sendo investigado
A Secretaria de Saúde de São Mateus enviou uma nota lamentando o ocorrido:
"A Secretaria de Saúde de São Mateus lamenta o ocorrido com a servidora técnica de enfermagem Ancila Viana dos Santos e se solidariza aos familiares nesse momento difícil de suas vidas."
A reportagem demandou a Polícia Civil neste domingo (10) para saber sobre o avanço do caso, mas não foram passados detalhes nem se houve prisões.  

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