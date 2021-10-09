Após discussão, jovem é assassinado com golpes de facão em Pancas

Um jovem de 21 anos foi assassinado com golpes de facão na noite desta sexta-feira (8), no bairro Vila Nova, em Pancas, no Norte do Espírito Santo. Daniel Roza Rogério chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele foi atingido no pescoço e no braço.
Segundo a Polícia Militar, a esposa de Daniel contou aos militares que ele estava andando em uma rua quando um carro de cor preta, com três ocupantes, se aproximou. O jovem começou a conversar com o passageiro que estava no banco traseiro e, em seguida, o motorista desceu do veículo com um facão e passou a agredi-lo.
A PM informou que, após a confusão, os homens fugiram do local e não foram localizados. Questionada sobre o que pode ter motivado o crime, a esposa de Daniel disse aos policiais somente que seria devido a uma discussão, mas não deu detalhes sobre o assunto que eles estariam conversando.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber sobre a investigação do crime, mas a corporação informou que não consegue ter acesso à ocorrência no fim de semana.