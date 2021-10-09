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Execução

Homem é executado com 10 tiros em ataque ocorrido em bairro de Vitória

O homicídio ocorreu na noite desta sexta-feira (8), em Caratoíra, por volta das 21h. Vítima, que não foi identificada, estava em uma escadaria quando criminosos chegaram e abriram fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2021 às 11:31

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 11:31

Vitória
Ao menos 40 cápsulas deflagradas foram encontradas próximo ao corpo do homem morto em Caratoíra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem morreu após ser baleado com vários tiros no bairro Caratoíra, em Vitória. O ataque aconteceu pouco antes das 21h desta sexta-feira (8). Os tiros deixaram os moradores da região assustados. Os bandidos teriam subido por um beco até uma escadaria e quando chegaram na praça, começaram a atirar.
O corpo do homem ficou caído no chão, onde também ficaram espalhadas as cápsulas de vários calibres. Ele não foi identificado. Foram cerca de 40 disparos e pelo menos 10 acertaram a vítima.

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A Polícia Militar não sabe o que motivou o ataque, mas acredita que possa ter relação com a disputa pelo comando do tráfico de drogas no local. O corpo da vítima foi levado pela perícia ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Moradores contaram que outro homem teria sido baleado, mas foi socorrido antes da chegada dos policiais. A PM fez buscas, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito.
Com informações do G1 ES

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