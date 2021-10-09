Homem é executado com 10 tiros em ataque ocorrido em bairro de Vitória

Ao menos 40 cápsulas deflagradas foram encontradas próximo ao corpo do homem morto em Caratoíra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem morreu após ser baleado com vários tiros no bairro Caratoíra, em Vitória . O ataque aconteceu pouco antes das 21h desta sexta-feira (8). Os tiros deixaram os moradores da região assustados. Os bandidos teriam subido por um beco até uma escadaria e quando chegaram na praça, começaram a atirar.

O corpo do homem ficou caído no chão, onde também ficaram espalhadas as cápsulas de vários calibres. Ele não foi identificado. Foram cerca de 40 disparos e pelo menos 10 acertaram a vítima.

A Polícia Militar não sabe o que motivou o ataque, mas acredita que possa ter relação com a disputa pelo comando do tráfico de drogas no local. O corpo da vítima foi levado pela perícia ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Moradores contaram que outro homem teria sido baleado, mas foi socorrido antes da chegada dos policiais. A PM fez buscas, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito.