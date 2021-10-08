Bairro Tabajara

Policial penal mata suspeito de assalto em pastelaria de Cariacica

Homem estava no estabelecimento e reagiu após o suspeito entrar armado no local e anunciar um assalto, por volta das 18h desta sexta-feira (8)
Isabella Arruda

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:39

Homicídio
Policial penal mata suspeito de assalto em pastelaria de Cariacica Crédito: Archimedes Patrício
Após um homem armado anunciar um assalto em uma pastelaria no bairro Tabajara, em Cariacica, às 18h desta sexta-feira (8), um policial penal de 45 anos, que estava no local, reagiu e acabou matando o suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram informados.
Segundo moradores, antes de entrar na pastelaria, o assaltante ficou sentado na calçada perto do local por alguns minutos. Quando os dois clientes entraram e fizeram o pedido, o suspeito entrou no estabelecimento e os rendeu, ordenando que fossem para a cozinha. Na pastelaria, estava o noivo da proprietária do local, o policial penal (atual denominação para agente penitenciário).
Segundo o presidente da Associação dos Inspetores Penitenciários, Paulo Ogenio, o policial penal agiu em legítima defesa: “Ele percebeu que era um assalto e deu voz de prisão para o assaltante, que disparou contra ele. Ele reagiu para se defender”.
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o homem baleado morreu no local. O policial penal não ficou ferido e foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia Regional de Cariacica, junto aos dois clientes que haviam sido rendidos.
A Polícia Militar esteve no local. A perícia da Polícia Civil informou que o suspeito levou um tiro no abdômen e outro na região da costela. Ele não portava documentos.

