Mulher é assassinada a tiros no bairro Alecrim, em Vila Velha

Uma mulher de 35 anos morreu após ser baleada no bairro Alecrim, em Vila Velha, nesta sexta-feira (8). Segundo a Guarda Municipal, agentes que realizavam ronda na região ouviram cerca de oito disparos e seguiram até o local para averiguar, constatando o crime. A vítima foi identificada como Dieny Nunes Ferreira.
À reportagem de A Gazeta, o subinspetor Neves afirmou que, ao chegarem na Rua Albertina Ferreira Xavier, os agentes da Guarda encontraram uma mulher caída no chão, já agonizando. Ele informou que a vítima tinha passagem na polícia por três roubos e um homicídio.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.