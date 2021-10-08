Oito disparos

Mulher é assassinada a tiros no bairro Alecrim, em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, Dieny Nunes Ferreira tinha passagens na polícia por três roubos e um homicídio. Crime ocorreu na tarde desta sexta (8)

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:22

Lais Magesky

Dieny Nunes Ferreira, de 35 anos, foi morta no bairro Alecrim, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (8) Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 35 anos morreu após ser baleada no bairro Alecrim, em Vila Velha, nesta sexta-feira (8). Segundo a Guarda Municipal, agentes que realizavam ronda na região ouviram cerca de oito disparos e seguiram até o local para averiguar, constatando o crime. A vítima foi identificada como Dieny Nunes Ferreira. 
À reportagem de A Gazeta, o subinspetor Neves afirmou que, ao chegarem na Rua Albertina Ferreira Xavier, os agentes da Guarda encontraram uma mulher caída no chão, já agonizando. Ele informou que a vítima tinha passagem na polícia por três roubos e um homicídio.
Dieny Nunes Ferreira, de 35 anos, foi morta no bairro Alecrim, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (8) Crédito: Fernando Madeira
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Tópicos Relacionados

crime guarda municipal Polícia Civil Vila Velha Bairro Alecrim Polícia Militar
