Pedestre é baleado durante assalto em bairro de Cariacica

Um homem foi baleado com dois tiros durante um assalto no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, por volta das 20h desta quinta-feira (7).
De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima estava a pé quando foi abordada por dois bandidos em uma moto. Eles anunciaram o assalto e agrediram o rapaz com coronhadas na cabeça e com dois tiros no braço.
Não há informações se a vítima reagiu à ação criminosa. Os ladrões fugiram levando o celular e R$ 700. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta