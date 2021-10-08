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Coronhadas na cabeça

Pedestre é baleado durante assalto em bairro de Cariacica

O assalto aconteceu no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, às 20h desta quinta-feira (7). A vítima foi abordada por criminosos em uma moto
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2021 às 12:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:00

Policia Civil
Caso será investigado pela Policia Civil Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem foi baleado com dois tiros durante um assalto no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, por volta das 20h desta quinta-feira (7).
De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima estava a pé quando foi abordada por dois bandidos em uma moto. Eles anunciaram o assalto e agrediram o rapaz com coronhadas na cabeça e com dois tiros no braço.
Não há informações se a vítima reagiu à ação criminosa. Os ladrões fugiram levando o celular e R$ 700. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta

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