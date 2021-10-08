Idosa é encontrada morta em córrego após sair para caminhar no ES

Uma idosa saiu para caminhar, na localidade de Córrego Floresta, em Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo, e foi encontrada morta dentro de um córrego. Eunice Zamboti da Cruz, de 75 anos, foi encontrada por populares, já sem vida, na manhã desta quinta-feira (7).
Segundo a Polícia Militar, o filho de Eunice, que não teve o nome divulgado, fez contato com os policiais, informando que a idosa teria saído de casa para caminhar, mas não retornou no horário de costume e, por isso, ficou preocupado com o atraso e chamou populares para ajudar na busca pela mãe.
Ainda de acordo com a PM, não havia sinais de violência no corpo, que foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para exames. A reportagem demandou a Polícia Civil sobre o caso. A matéria será atualizada com a resposta.