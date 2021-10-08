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Divino de São Lourenço

Idosa é encontrada morta em córrego após sair para caminhar no ES

Eunice Zamboti da Cruz, de 75 anos, foi encontrada por populares, já sem vida, dentro de um córrego, na localidade de Córrego Floresta
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 out 2021 às 09:49

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:49

Eunice Zamboti da Cruz, de 75 anos, foi encontrada por populares, já sem vida, dentro de um córrego, no município de Divino de São Lourenço
Idosa sai pra caminhar e é encontrada morta em córrego Crédito: Polícia Militar
Uma idosa saiu para caminhar, na localidade de Córrego Floresta, em Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo, e foi encontrada morta dentro de um córrego. Eunice Zamboti da Cruz, de 75 anos, foi encontrada por populares, já sem vida, na manhã desta quinta-feira (7).
Segundo a Polícia Militar, o filho de Eunice, que não teve o nome divulgado, fez contato com os policiais, informando que a idosa teria saído de casa para caminhar, mas não retornou no horário de costume e, por isso, ficou preocupado com o atraso e chamou populares para ajudar na busca pela mãe.
Ainda de acordo com a PM, não havia sinais de violência no corpo, que foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para exames. A reportagem demandou a Polícia Civil sobre o caso. A matéria será atualizada com a resposta. 

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