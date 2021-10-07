Após doações, adolescente de Cachoeiro com câncer raro faz cirurgia

Davi Furlan, de 14 anos, passou por cirurgia nesta quinta-feira (07) Crédito: Arquivo da família

Uma rede de solidariedade se formou nas redes sociais em prol do adolescente Davi Furlan, de 14 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Após ser diagnosticado neste ano com um câncer raro, o estudante precisava fazer uma cirurgia quanto antes, mas os custos ficariam em R$ 400 mil. Sem dispor da quantia, a família dele pediu doações e conseguiu garantir o valor em poucos dias. O jovem passou pelo procedimento na tarde desta quinta-feira (7).

Davi Furlan foi diagnosticado com um osteosarcoma. O câncer no osso da perna foi descoberto após o adolescente se queixar de dores depois de uma partida de futebol. Ele foi levado a um ortopedista, que pediu uma ressonância. O exame apontou a doença.

“Um amigo dele o convidou para jogar bola e, à noite, Davi chegou mancando, falando que se jogou no chão, bateu com o joelho e estava doendo. As dores se intensificaram, o Davi sentia dores todas as noites”, lembrou Jovana Furlan, mãe do adolescente, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

O oncologista José Pulido, que acompanha Davi, explicou que esse é um tipo de câncer raro, registrado em apenas em 1% da população, mais comum em adolescentes de 13 a 16 anos. A doença atinge ossos longos, como a tíbia, que é o caso do jovem.

“O planejamento era fazer quimioterapia pré-operatória e, depois, fazer a cirurgia. Mas infelizmente após dois ciclos de quimioterapia, o tumor cresceu e o procedimento, que seria eletivo, passou a ser uma corrida contra o tempo para evitar uma amputação”, contou o médico.

A campanha em busca de ajuda para o tratamento de Davi foi compartilhada e apoiada por milhares de pessoas. “Algumas pessoas doaram R$ 2, R$ 3, R$ 4. Acredito que doaram o que tinham, de coração, e eu agradeço a cada uma delas porque foi o agir de Deus que fez o milagre da multiplicação dos pães”, contou Jovana.

Nesta semana, a família conseguiu que o adolescente fosse operado em um hospital de São Paulo . Na cirurgia, os médicos retiraram o tumor e colocaram uma prótese. Pela manhã, antes do procedimento, o adolescente agradeceu toda a ajuda.

“Gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou, que compartilhou, que doou, aos meus amigos, que sempre estiveram comigo, conversando e me distraindo. A todos. Vai dar tudo certo”, comemorou Davi Furlan.