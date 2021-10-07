Empresário e ex-PM são presos com cocaína que iria do ES para a Europa

Empresário e ex-PM são os presos com cocaína que iria do ES para a Europa Crédito: Sesp

Segundo a Polícia Civil , os dois homens presos confessaram participação no tráfico da cocaína. O empresário mora em Cachoeiro de Itapemirim e o ex-policial é morador de Linhares, no Norte do Estado. A Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) , informou que o homem foi expulso da PM por associação ao tráfico de drogas.

“O detido de 34 anos assumiu que foi o responsável por intermediar o envio dos 350 pacotes de cocaína para a Europa. O detido de 44 anos também confessou sua participação e explicou que o entorpecente seria enviado para a Bélgica, escondido em chapas de granito que foram serradas e, posteriormente, seriam lacradas com chapas inteiras, para camuflar a droga, e embarcadas em contêineres em um porto de Vitória” contou o delegado Rafael Amaral, responsável pela investigação.

Além dos dois homens presos, um terceiro, que também estava no momento do flagrante, conseguiu fugir. “O homem que conseguiu fugir era o motorista da carreta, que já está identificado”, disse o delegado Romulo Carvalho Neto.

O empresário e o ex-policial foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não divulgou os nomes dos homens presos nem do motorista.

Além da droga, foram apreendidos dois automóveis, um caminhão trator e os respectivos reboques, pequena quantidade de dinheiro e aparelhos telefônicos. O entorpecente será encaminhado para incineração. A investigação segue em andamento, para responsabilização de toda organização criminosa.

A investigação, que resultou nesta operação, começou apurando roubos de cargas registrados em Cachoeiro de Itapemirim. “Há cerca de três meses, a Deic vem trabalhando nessa apuração e os levantamentos acabaram trazendo outras informações à tona. Nesta quarta, com a informação de que haveria uma transação suspeita na região de Morro Grande, os policiais realizaram uma campana e flagraram o momento em que a droga era retirada da carreta”, relatou o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho.

Empresário e ex-PM são os presos com cocaína que iria do ES para a Europa Crédito: Sesp

PRISÃO FOI EM FLAGRANTE

Por volta das 19h30 desta quarta-feira (6), policiais civis estavam em campana na localidade de Morro Grande e visualizaram a carreta bitrem descarregada, ocupada apenas pelo motorista, entrando em um galpão onde funciona a serraria de uma marmoraria. Logo após, um veículo com dois ocupantes também chegou ao local.

"Depois de algum tempo, o motorista da carreta passou a 'desmontar' parte da carroceria, e junto com os outros dois homens, passou a retirar diversos pacotes que estavam em um fundo falso da carreta, colocando-os no porta-malas do veículo branco. Neste momento, os policiais entraram no galpão e deram voz de prisão", informou a Sesp.

“Esta é uma apreensão robusta realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, que demonstra a importância da investigação e do serviço de inteligência. A investigação policial é sigilosa, às vezes demanda tempo, e tem que ser assim, para que ocorra o verdadeiro combate à criminalidade, com o desmantelamento de organizações criminosas e prisões qualificadas. A Polícia Civil vem trabalhando com inteligência e ações integradas, e o resultado são ações como esta”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.