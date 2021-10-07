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Operação Ikatere

PF e Interpol fazem operação contra a pesca ilegal no Norte do ES

Na costa capixaba, os trabalhos começaram às 4h da madrugada de Barra do Riacho, em Aracruz, até a foz do Rio Doce, em Linhares

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 07:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 out 2021 às 07:57
PF e Interpol fazem operação contra a pesca ilegal no Norte do ES Crédito: Polícia Federal / Arte A Gazeta
Polícia Federal e a Interpol realizam nesta quinta-feira (7) a Operação Ikatere, contra a pesca ilegal não-comunicada, irregular e outros crimes relacionados. A ação conta com policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente e do Núcleo de Policiamento Marítimo (Nepom), além do apoio de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Na costa capixaba, os trabalhos começaram às 4h da madrugada de Barra do Riacho, em Aracruz, até a foz do Rio Doce, em Linhares. Segundo a Polícia Federal, nessa área vigora uma área de exclusão de pesca. Os resultados da ação serão computados ao fim do dia.
A Polícia Federal afirma ainda que também estão sendo realizadas abordagens que buscam prevenir e orientar os pescadores locais em relação à legislação e, em especial, sobre a importância das medidas de proteção e equipamentos essenciais para a proteção da vida durante a atividade pesqueira.
Segundo a Interpol, esse tipo de ação visa atuar mundialmente para prevenir e combater os crimes marítimos por meio do aprimoramento da cooperação interinstitucional nos países-membros e da inovação em matéria de polícia e segurança. O objetivo é estimular a cooperação internacional na investigação transnacional e, em última instância, desmantelar as redes criminosas ligadas a esses crimes.

O NOME 

Segundo a PF, na mitologia maori e polinésia, Ikatere, também escrito Ika-tere, é um deus dos peixes, o pai de todas as criaturas do mar, incluindo sereias. 

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