Curtas políticas: PF pede prorrogação da prisão do prefeito de São Mateus

Prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí Crédito: Reprodução

Polícia Federal já redigiu o pedido de prorrogação da prisão temporária do prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa (sem partido), o Daniel da Açaí . A PF quer também que ele seja afastado do cargo. A coluna apurou que as solicitações devem ser encaminhadas nesta sexta-feira (1) à Procuradoria Regional da República da 2ª Região, que atua no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

A decisão cabe ao desembargador federal Marcelo Granado.

OAB FOI COMUNICADA SOBRE PRISÃO DE ADVOGADA, DIZ PF

O superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, diz que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi, sim, comunicada sobre a prisão da chefe de gabinete do prefeito de São Mateus, Luana Zordan Palombo. Ela é advogada.

"A OAB foi comunicada, sim, por meio do doutor Patrick, presidente da seccional da OAB de São Mateus. Era uma determinação do desembargador e foi cumprida. A comunicação foi feita assim que a prisão foi realizada", afirmou.

"PALÁCIO DO MAL"

A eleição de 2020 já passou, mas a de 2022 vem aí. O Republicanos já deu diversos sinais de afastamento em relação ao governo Casagrande, por meio do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso

E o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também já subiu o tom. "Estávamos na iminência de ter verbas bloqueadas. Essa não é a Vitória que se reúne em palácio no Centro da cidade às vésperas da eleição para anunciar obra que nunca saiu e que nunca sairá do papel, apenas para aumentar voto para eleger quem eles pensam que deveria ser eleito e para enganar a população", bradou o prefeito, em discurso durante solenidade da prefeitura, nesta quinta-feira (30).

O vídeo do discurso foi compartilhado em grupos de WhatsApp, inclusive pelo irmão do prefeito, Fred Pazolini, em tom maniqueísta com a legenda "Vitória sobre o Palácio do Mal".

ROBERTO CARNEIRO DEIXA SECRETARIA EM VITÓRIA

Roberto Carneiro já não é mais secretário de Governo da Prefeitura de Vitória. Presidente estadual do Republicanos, ele deixa nesta sexta o primeiro escalão do governo municipal, como o prefeito Lorenzo Pazolini afirmou à coluna que ocorreria.

"Estou fazendo mestrado. (A saída) é para eu me dedicar aos estudos e cuidar da montagem de chapas de deputado estadual e federal", afirmou Carneiro.

Ele não contou o nome do substituto. A coluna apurou, no entanto, que Marcelo Oliveira, que comanda a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, é um dos cotados para assumir a Secretaria de Governo.

SUBIU NO PALANQUE

Em prestação de contas nesta quinta na Câmara de Vitória, no entanto, chamou a atenção a vibe de candidato de Aridelmo, que aproveitou para fazer críticas ao governo do estado.

GUERINO ZANON ESTÁ EM TODAS

Aridelmo também mantém conversas com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), outro pré-candidato ao Palácio Anchieta . Aliás, o gabinete de Guerino anda movimentado. Quem esteve por lá nesta quinta foi o deputado Renzo Vasconcelos (Cidadania).

TABATA AMARAL NO PALÁCIO ANCHIETA

Calma! Pelas repercussões de recente coluna , já entendi que o assunto Tabata Amaral é polêmico. A deputada federal por São Paulo, recém-filiada ao PSB, vai apenas virtualmente à sede do Poder Executivo do Espírito Santo e é para participar de um evento.

Trata-se do "Encontro das Mandatárias", para discutir a ampliação da participação feminina na política. Presencialmente, vão estar lá a pesquisadora e cientista política Letícia Medeiros, a procuradora-geral de Justiça do MPES Luciana Andrade, e a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB).

A Gazeta Renata Rasseli. O "Encontro das Mandatárias" ocorre no dia 6 de outubro, das 10h ao meio-dia. Quem quiser ver é só acessar A apresentação do encontro fica por conta da jornalista e colunista deRenata Rasseli. O "Encontro das Mandatárias" ocorre no dia 6 de outubro, das 10h ao meio-dia. Quem quiser ver é só acessar agazeta.com.br/eventos

DÚVIDA NO AR

Em meio à sessão, a defesa enumerou os argumentos para que o magistrado fosse autorizado a ir para casa. Em determinado momento mencionou que a esposa de Gutmann fez companhia à própria mãe em um hospital particular. A sogra do juiz foi diagnosticada com Covid-19 , ficou internada e já recebeu alta. E agora as duas estão em isolamento.