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Curtas políticas: PF pede prorrogação da prisão do prefeito de São Mateus

E mais: tem mudança no primeiro escalão da Prefeitura de Vitória; Pazolini discursa contra "o Palácio do Mal";  prisão de advogada é questionada e o que Tabata Amaral vai fazer no Palácio Anchieta

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 out 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí
Prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí Crédito: Reprodução 
Polícia Federal já redigiu o pedido de prorrogação da prisão temporária do prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa (sem partido), o Daniel da Açaí. A PF quer também que ele seja afastado do cargo. A coluna apurou que as solicitações devem ser encaminhadas nesta sexta-feira (1) à Procuradoria Regional da República da 2ª Região, que atua no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).
A decisão cabe ao desembargador federal Marcelo Granado.
Daniel foi preso na terça-feira (28). Como a prisão temporária dura cinco dias, o prazo vence sábado (2).

OAB FOI COMUNICADA SOBRE PRISÃO DE ADVOGADA, DIZ PF

O superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, diz que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi, sim, comunicada sobre a prisão da chefe de gabinete do prefeito de São Mateus, Luana Zordan Palombo. Ela é advogada.
"A OAB foi comunicada, sim, por meio do doutor Patrick, presidente da seccional da OAB de São Mateus. Era uma determinação do desembargador e foi cumprida. A comunicação foi feita assim que a prisão foi realizada", afirmou.
Nos autos do processo, como a coluna mostrou, a Comissão de Prerrogativas da OAB-ES pede a nulidade da prisão da chefe de gabinete devido à falta de comunicação à entidade e solicita, caso a prisão seja mantida, que a advogada vá para a prisão domiciliar.

"PALÁCIO DO MAL"

A eleição de 2020 já passou, mas a de 2022 vem aí. O Republicanos já deu diversos sinais de afastamento em relação ao governo Casagrande, por meio do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.
E o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também já subiu o tom. "Estávamos na iminência de ter verbas bloqueadas. Essa não é a Vitória que se reúne em palácio no Centro da cidade às vésperas da eleição para anunciar obra que nunca saiu e que nunca sairá do papel, apenas para aumentar voto para eleger quem eles pensam que deveria ser eleito e para enganar a população", bradou o prefeito, em discurso durante solenidade da prefeitura, nesta quinta-feira (30).
O vídeo do discurso foi compartilhado em grupos de WhatsApp, inclusive pelo irmão do prefeito, Fred Pazolini, em tom maniqueísta com a legenda "Vitória sobre o Palácio do Mal".

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ROBERTO CARNEIRO DEIXA SECRETARIA EM VITÓRIA

Roberto Carneiro já não é mais secretário de Governo da Prefeitura de Vitória. Presidente estadual do Republicanos, ele deixa nesta sexta o primeiro escalão do governo municipal, como o prefeito Lorenzo Pazolini afirmou à coluna que ocorreria.
"Estou fazendo mestrado. (A saída) é para eu me dedicar aos estudos e cuidar da montagem de chapas de deputado estadual e federal", afirmou Carneiro.
Ele não contou o nome do substituto. A coluna apurou, no entanto, que Marcelo Oliveira, que comanda a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, é um dos cotados para assumir a Secretaria de Governo.

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SUBIU NO PALANQUE

Aliás, outra mudança já anunciada para abril é a da Secretaria da Fazenda. Aridelmo Teixeira (Novo) disse que é pré-candidato ao governo ou pode compor mais à frente com o Republicanos. Para isso, tem que se desincompatibilizar da secretaria. Ele citou Erick Musso como possível pré-candidato ao Palácio.
Em prestação de contas nesta quinta na Câmara de Vitória, no entanto, chamou a atenção a vibe de candidato de Aridelmo, que aproveitou para fazer críticas ao governo do estado.

GUERINO ZANON ESTÁ EM TODAS

Aridelmo também mantém conversas com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), outro pré-candidato ao Palácio Anchieta. Aliás, o gabinete de Guerino anda movimentado. Quem esteve por lá nesta quinta foi o deputado Renzo Vasconcelos (Cidadania).

TABATA AMARAL NO PALÁCIO ANCHIETA

Calma! Pelas repercussões de recente coluna, já entendi que o assunto Tabata Amaral é polêmico. A deputada federal por São Paulo, recém-filiada ao PSB, vai apenas virtualmente à sede do Poder Executivo do Espírito Santo e é para participar de um evento.
Trata-se do "Encontro das Mandatárias", para discutir a ampliação da participação feminina na política. Presencialmente, vão estar lá a pesquisadora e cientista política Letícia Medeiros, a procuradora-geral de Justiça do MPES Luciana Andrade, e a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB).
A apresentação do encontro fica por conta da jornalista e colunista de A Gazeta Renata Rasseli. O "Encontro das Mandatárias" ocorre no dia 6 de outubro, das 10h ao meio-dia. Quem quiser ver é só acessar agazeta.com.br/eventos.

DÚVIDA NO AR

O TJES concedeu nesta quinta prisão domiciliar ao juiz de Direito Carlos Alexandre Gutmann, que até então estava no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar.
Em meio à sessão, a defesa enumerou os argumentos para que o magistrado fosse autorizado a ir para casa. Em determinado momento mencionou que a esposa de Gutmann fez companhia à própria mãe em um hospital particular. A sogra do juiz foi diagnosticada com Covid-19, ficou internada e já recebeu alta. E agora as duas estão em isolamento.
Não foi essa a questão central que levou à concessão do benefício, mas ficou a dúvida: pacientes com Covid podem contar com acompanhantes no hospital?

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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