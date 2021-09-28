Presidente da Assembleia do ES mantém "superpoder" de criar CPIs

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O acordo para chancelar o nome de Erick passou por algumas contrapartidas. Entre elas estava a restituição dos poderes dos demais membros da Mesa Diretora, o que foi feito . Desde 2019, o primeiro e o segundo secretários eram apenas figurantes. Agora, é preciso que ao menos um deles assine os atos da Mesa junto com Erick para que tenham validade. E o presidente é ladeado por dois aliados de primeira hora de Casagrande: Dary Pagung (PSB) e Coronel Alexandre Quintino (PSL).

Só que isso nunca foi a votação. E nesta segunda-feira (27), discretamente, lááááá no item 83 do "expediente para simples despacho", constou:

"Requerimento nº 029/2021, da Mesa Diretora, de retirada do Projeto de Resolução nº 02/2021, de sua autoria, que altera o § 4º do art. 59 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre criação de Comissão Parlamentar de Inquérito."

Isso significa que a Mesa Diretora (liderada por Erick) "desapresentou" o projeto de resolução que acabaria com o superpoder do presidente do Legislativo de criar CPIs. A proposta foi para o arquivo.

O governo Casagrande, conforme a coluna apurou, foi pego de surpresa.

ÀS ARMAS

O leitor pode pensar: "ah, mas quando haveria cinco CPIs ao mesmo tempo para o presidente da Assembleia ter que, sozinho, criar mais uma?". Pois já há cinco em andamento na Assembleia Legislativa do Espírito Santo: CPI da Sonegação; CPI das Licenças; CPI das Obras Públicas e Privadas; CPI dos Crimes Cibernéticos e CPI dos Maus-tratos Contra Animais.

A depender do tema, a criação de uma sexta, sétima, oitava, enfim, de mais CPIs pode não ser de interesse do governo estadual. E agora Erick Musso continua podendo criar quantas CPIs quiser.

O agravante, além do acordo descumprido, é que Erick Musso e o Palácio Anchieta vivem, possivelmente, o pior momento na relação. O presidente da Assembleia tem pautado os projetos do governo na Casa, não virou, ao menos ainda, um engavetador. Mas dia sim, dia também, faz críticas à administração estadual

Isso até desagradou a alguns prefeitos filiados ao Republicanos que são casagrandistas. O de Sooretama, Alessandro Broedel, pediu desfiliação . Erick Musso tem 34 anos e reduto eleitoral em Aracruz, pode estar se movimentado para ganhar projeção, ficar mais conhecido e tentar, com mais chances de sucesso, uma cadeira na Câmara dos Deputados no ano que vem.

Broedel, no entanto, vê o ex-correligionário como pré-candidato ao governo do estado. O próprio Erick gosta de deixar a possibilidade no ar. Dia desses, questionado pelo deputado Doutor Hércules (MDB), em plenário, se iria para Brasília ou para o Palácio Anchieta, o presidente da Assembleia respondeu: "O futuro a Deus pertence".