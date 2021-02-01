Sem surpresas, Erick Musso é reeleito presidente da Assembleia do ES

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, durante sessão em que foi reeleito Crédito: Fernando Madeira

O republicano vai conduzir a Casa pelos próximos dois anos. O presidente comanda a estrutura administrativa da Assembleia e define os projetos a serem colocados em pauta para votação.

Erick concorreu com a bênção do governador Renato Casagrande (PSB). Das negociações entre parlamentares e governo foi formada uma chapa que coloca deputados governistas, Dary Pagung (PSB) e Alexandre Quintino (PSL), nas cadeiras de 1° e 2° secretários.

Marcelo Santos (Podemos) permanece como 1° vice-presidente. Ele chegou a ser cotado para concorrer à presidência, mas não entrou na disputa . Marcelo é aliado de Casagrande, mas também é um dos maiores aliados de Erick.

Após a eleição, por 28 votos a favor e dois contrários, a Mesa Diretora que vai conduzir a Casa até janeiro de 2023 ficou com a seguinte composição:

Presidente: Erick Musso (Republicanos)

(Republicanos) Vice-presidente: Marcelo Santos (Podemos)



(Podemos) 2º vice-presidente: Rafael Favatto (Patriota)



(Patriota) 1º secretário: Dary Pagung (PSB)



(PSB) 2º secretário: Alexandre Quintino (PSL)



(PSL) 3ª secretária: Raquel Lessa (Pros)



(Pros) 4º secretário: Adilson Espíndula (PTB)



A maioria dos deputados da Assembleia integra a base de apoio a Casagrande e isso ficou refletido na composição da chapa eleita. Todos são alinhados ao Palácio Anchieta.

Ao contrário do que ocorre na eleição para os comandos da Câmara dos Deputados e do Senado, a votação foi aberta e nominal. virtualmente.

Apenas os deputados Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB) foram contrários à chapa. A petista afirmou que não agiu por motivos pessoais, mas apenas para manter a posição que teve em 2019, quando, em uma eleição relâmpago, Erick foi reeleito com mais de 400 dias de antecedência. Na ocasião, Iriny também votou contra. Após ser alvo de críticas e ações na Justiça, o republicano cancelou a eleição, na época. Agora, obtém a recondução na data originalmente prevista na Constituição Estadual.

Já Majeski, membro do partido de Casagrande, criticou as negociações feitas entre o governo e os parlamentares. "Eu fico sabendo da composição da chapa no dia, sendo que se propaga que é uma chapa de consenso. Consenso de quem? Essas questões são discutidas muito mais no Palácio Anchieta e na Casa Civil do que na Assembleia", pontuou.

Durante a votação, a maioria dos parlamentares encheu Erick Musso de elogios.

Erick Musso é reeleito para presidir a Assembleia Legislativa do ES

DECISÃO DO STF AMEAÇA ELEIÇÃO

Para especialistas, há a possibilidade de que Cortes Superiores – como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou o próprio STF –, adotem o mesmo entendimento aplicado a Roraima ao caso capixaba . O argumento é que, mesmo que a Constituição Estadual permita uma recondução ao cargo na mesma legislatura, deve-se seguir a Constituição Federal, que não pode ser contrariada.

A presidência da Assembleia alega que, como se trata de decisão liminar, ela é passível de revogação ou de ser interpretada de outra forma.

Paralelamente, o advogado André Moreira também move uma ação popular na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual contra a reeleição de Erick Musso.