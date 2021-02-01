Dary Pagung: líder de Casagrande vai escalar as comissões da Assembleia

Dary Pagung (PSB), Marcelo Santos (Podemos) e Erick Musso (Republicanos) na sessão em que Erick foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Fernando Madeira

O posto de líder do bloco é muito importante porque, assim, Dary será o responsável por escalar os membros de todas as comissões permanentes da Assembleia e respectivos presidentes, incluindo os colegiados mais cobiçados e estratégicos, como o de Justiça e o de Finanças.

No início do biênio passado, após a primeira recondução do deputado Erick Musso à presidência da Mesa, em fevereiro de 2019, o líder do blocão então criado foi o deputado Marcelo Santos (Podemos).

Dary é filiado ao partido de Casagrande, continuará como seu líder no plenário e chegou a ser cogitado pelo governo como possível candidato à presidência da Assembleia no lugar de Erick Musso (ideia que foi abortada, após entendimento do governador com o presidente da Casa). O deputado de Baixo Guandu é muito ligado politicamente a Casagrande.