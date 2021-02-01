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Vitor Vogas

Dary Pagung: líder de Casagrande vai escalar as comissões da Assembleia

Deputado do PSB também foi eleito 1° secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Públicado em 

01 fev 2021 às 16:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Dary Pagung (PSB), Marcelo Santos (Podemos) e Erick Musso (Republicanos) na sessão em que Erick foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa
Dary Pagung (PSB), Marcelo Santos (Podemos) e Erick Musso (Republicanos) na sessão em que Erick foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Fernando Madeira
Além de se tornar 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e continuar no posto de líder do governador Renato Casagrande (PSB) em plenário, o deputado estadual Dary Pagung (PSB) será o líder do blocão partidário protocolado na tarde desta segunda-feira (1º).
O posto de líder do bloco é muito importante porque, assim, Dary será o responsável por escalar os membros de todas as comissões permanentes da Assembleia e respectivos presidentes, incluindo os colegiados mais cobiçados e estratégicos, como o de Justiça e o de Finanças.
No início do biênio passado, após a primeira recondução do deputado Erick Musso à presidência da Mesa, em fevereiro de 2019, o líder do blocão então criado foi o deputado Marcelo Santos (Podemos).
Dary é filiado ao partido de Casagrande, continuará como seu líder no plenário e chegou a ser cogitado pelo governo como possível candidato à presidência da Assembleia no lugar de Erick Musso (ideia que foi abortada, após entendimento do governador com o presidente da Casa). O deputado de Baixo Guandu é muito ligado politicamente a Casagrande.
Assim, com o próprio líder do governo na estratégica função de definir a composição das comissões em diálogo com os colegas, o Palácio Anchieta amplia sua influência sobre a definição dos postos-chave e sobre os trabalhos do Legislativo estadual pelo próximo biênio.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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