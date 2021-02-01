Com Erick na presidência, Assembleia aprovou todos os projetos de Casagrande

Casagrande e Erick Musso em encontro no gabinete do governador. Socialista decidiu apoiar recondução do republicano à frente da Assembleia Crédito: Helio de Queiroz Filho

A Gazeta no site da Assembleia. O presidente da Assembleia garantiu apoio ao governador e, publicamente, se dispôs a "carregar o piano" . Os 145 projetos de lei, de lei complementar ou de emenda à Constituição de autoria do Executivo aprovados nos últimos dois anos dão um sinal de qual música o Palácio Anchieta pretende ouvir. O levantamento foi feito pela reportagem deno site da Assembleia.

A relação de Casagrande com Erick Musso agora parece azeitada e o resultado das votações não transparece problemas.

A aliança entre o republicano e o socialista, no entanto, passou por abalos. A parceria foi estremecida em 2019, quando Erick antecipou em mais de 400 dias sua própria reeleição, em uma eleição relâmpago , para conduzir o Legislativo a partir de 2021. O presidente foi alvo de críticas por parte de Casagrande e o movimento considerado "traição" por membros do governo e aliados.

Após questionamentos jurídicos, o próprio Erick e demais deputados que protagonizaram o ato decidiram anular o pleito.

ARTICULAÇÕES PALACIANAS

Entre as costuras sobre a eleição da Mesa Diretora, Erick se comprometeu a propor ao plenário a revogação da resolução que deu ao presidente da Casa, ou seja, a ele mesmo, "superpoderes" . Com a revogação, os atos da Mesa, para terem validade, vão precisar contar com a assinatura não apenas de Erick, como ocorre hoje, mas também com a do 1º ou a do 2º secretário.

FUNÇÕES DO LEGISLATIVO

O alinhamento entre os Poderes tem sido presente nos últimos anos na política capixaba. Tanto Casagrande, em seu mandato anterior, quanto Paulo Hartung (sem partido), mantiveram uma boa relação com o parlamento e garantiram a governabilidade, ressalta o cientista político João Gualberto Vasconcellos.

"No caso específico de Casagrande, como também era o caso de Hartung, tem uma sintonia entre Legislativo e Executivo. Ninguém consegue governar um Estado com uma Assembleia contra. Faz parte da construção da governabilidade você conseguir uma base na Assembleia que permita a aprovação das coisas", pontua.